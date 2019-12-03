Предприятия Кузбасса сокращают выбросы из-за сильного смога

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, какие меры приняты в Кемерово и Новокузнецке, где накануне был объявлен режим «черного неба». Он отметил, что вечером в понедельник над Кемерово «стоял туман», было «дышать тяжело», а в некоторых районах видимость составляла всего «несколько метров».

По словам губернатора, во вторник для улучшения состояния атмосферного воздуха от промышленных предприятий в Кемерово требуется сократить выбросы на 40%, в Новокузнецке — на 20%. «Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра. Об обстановке мне докладывают ежечасно»,— написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в трех крупнейших городах Кузбасса — в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске — был введен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия ожидаются до вечера 3 декабря. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду «Кокс», «Химпром», «Азот», «Евраз ЗСМК», «Русал Новокузнецк» и другие промышленные предприятия начали сокращать выбросы загрязняющих веществ на 15-20%, отмечали в областном правительстве в понедельник.

По данным департамента природных ресурсов и экологии Кузбасса, в 2017 году режим «черного неба» (неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности) вводился в Кемерово 51 раз, в Новокузнецке и Прокопьевске — 24. В прошлом году в областной столице его объявляли 37 раз, в остальных двух городах — 18.

Илья Галагуз