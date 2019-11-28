Отхода нет

Новосибирская компания «Ла транс» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на условия конкурса регионального «мусорного» оператора «Экологии-Новосибирск» на транспортировку ТКО в областном центре и 11 сельских районах. Начальная стоимость лота — 1,3 млрд руб. «Ла транс» считает, что рег­оператор якобы необоснованно укрупнил лот, в результате чего малый и средний бизнес не смог принять участие в тендере. Между тем торги уже состоялись, стоимость лота в результате снизилась на 24,9%. Участники рынка опасаются, что при такой цене контракта перевозчику придется возить мусор себе в убыток.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при­остановила торги по самому крупному лоту по транспортировке мусора в Новосибирской области на 2020 год, объявленному региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск». Начальная стоимость контракта — 1,3 млрд руб. Победителю торгов предстоит оказывать услуги по вывозу мусора в четырех крупных районах Новосибирска и еще в 11 сельских.

Жалобу на условия конкурса подала новосибирская транспортная компания ООО «Ла транс». По ее оценкам, на территории города образуется не менее 50% от всего объема мусора в области. В соответствии с правилами торгов, по которым формируются цены на транспортировку ТКО, город должен быть поделен не менее чем на три лота, напоминает «Ла транс». «Выделение в отдельный лот четырех самых крупных районов города и присоединение к ним сельских районов, которые не граничат с территорией Новосибирска, привело к такому укрупнению лота, которое не позволит принимать участие в торгах ни малому, ни среднему предпринимательству»,— сообщается в тексте жалобы (есть в распоряжении „Ъ“).

Компания также указывает, что участие в конкурсе требует от потенциальных участников торгов наличия большого объема финансов, в том числе связанных с обеспечением заявки. По условиям конкурса оно составляет 261,9 млн руб.

«Мы уверены, что ФАС примет наши доводы. Будем требовать, чтобы конкурс проводился по закону. Учитывая сроки рассмотрения жалоб, сомневаюсь, что „Экология-Новосибирск“ до 1 января успеет провести этот конкурс повторно»,— сказал „Ъ“ представитель «Ла транса» Владимир Булычев.

В «Экологии-Новосибирск» сообщили „Ъ“, что аукцион был организован в соответствии с правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для рег­оператора.

«Для формирования лотов территория, в отношении которой регоператор обязан провести аукцион, разбивается не менее чем на три лота. В отношении не менее 15% объема услуг по транспортированию ТКО проводятся аукционы, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства»,— ответила «Экология-Новосибирск» на запрос „Ъ“. В компании отметили, что всего было сформировано шесть лотов, пять из них — только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Между тем по спорному тендеру вчера прошли торги. Стоимость контракта в результате упала на 24,9% — до 982,4 млн руб. Снижение начальной цены в ходе проведения аукциона повлияет на стоимость услуги по обращению с ТКО для потребителя, сообщили „Ъ“ в «Экологии-Новосибирск». Победитель конкурса на момент подготовки материала не был объявлен.

По словам Владимира Булычева, наименьшую цену на конкурсе предложила компания, связанная с группой «Арктик сити». Эту информацию „Ъ“ подтвердил и заместитель главы комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам новосибирского заксобрания Вадим Агеенко. Исполнительный директор «Арктик сити» Александр Волков сообщил, что прокомментирует информацию по торгам после окончания конкурса.

«Если итоги конкурса не будут отменены после решения ФАС, то не исключаю, что победитель будет работать себе в убыток, учитывая итоговую стоимость контракта. Ценник за вывоз мусора за минусом НДС получился около 120 руб. за куб. м, а себестоимость гораздо выше»,— говорит господин Булычев.

Вадим Агеенко отметил, что спорный лот включает в себя почти 80% всего объема ТКО: «Если все шесть лотов „Экологии-Новосибирск“ занимают 5,1 млн куб. м ТКО, то лот, по которому подана жалоба в ФАС, — 4 млн куб. м. Я не сторонник монополий. Всегда есть риск роста цен в таких условиях».

Оксана Павлова