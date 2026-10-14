Американские теннисистки Гауфф и Пегула квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Пятая ракетка мира 22-летняя Коко Гауфф в 2026 году стала победительницей состязания WTA 1000 в Цинциннати. Ее лучшим результатом на мейджорах в этом сезоне стал выход в полуфинал Wimbledon. Американская теннисистка выигрывала Итоговый турнир WTA в 2024 году — в решающем матче она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.