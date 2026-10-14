Американские теннисистки Гауфф и Пегула квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Американки Джессика Пегула и Коко Гауфф гарантировали себе участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Обе спортсменки выступят на нем в пятый раз в карьере.
В текущем сезоне Джессика Пегула выиграла турниры WTA 1000 в Дубае и WTA 500 в Чарльстоне. На чемпионатах Большого шлема она дошла до полуфиналов на Australian Open и US Open. В мировой классификации 32-летняя американка занимает четвертое место.
Пятая ракетка мира 22-летняя Коко Гауфф в 2026 году стала победительницей состязания WTA 1000 в Цинциннати. Ее лучшим результатом на мейджорах в этом сезоне стал выход в полуфинал Wimbledon. Американская теннисистка выигрывала Итоговый турнир WTA в 2024 году — в решающем матче она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.
Итоговый турнир WTA с участием восьми лучших теннисисток сезона пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе. Ранее на состязание квалифицировались представительница Казахстана Елена Рыбакина, белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева и чешка Линда Носкова.