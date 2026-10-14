В Минтрансе назвали инвестпрограмму РЖД на 2027 год сбалансированной
Минтранс: РЖД подготовила предложения по инвестпрограмме на 2027 год
ОАО «РЖД» подготовило проект инвестиционной программы на 2027 год. Она будет достаточно сбалансированной и глобальных изменений содержать не будет, сообщил замминистра транспорта России Алексей Шило.
Замглавы ведомства отметил, что компания сохранит тенденции инвестпрограммы 2026 года. «Будут стараться направлять средства на поддержание инфраструктуры, на обновление необходимого количества подвижного состава и продолжение реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь, конечно, ВСМ (высокоскоростной магистрали.— “Ъ”)»,— сказал господин Шило на форуме «Общественный транспорт 2026» (цитата по «Интерфаксу»).
Определенная сумма будет заложена на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. «Коллеги из РЖД прекрасно понимают, что работу на БАМе и Транссибе необходимо завершать для того, чтобы выйти на те параметры, которые проектом предусмотрены к 2032-му году»,— добавил Алексей Шило. Объем инвестиций, заложенный в проекте, замминистра не назвал, однако отметил, что «качественных изменений с точки зрения финансирования» нет.
Инвестпрограмма на 2026 год составит 783 млрд руб. РЖД отчитывалась о направлении значительной части суммы в первом полугодии на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. На капитальный ремонт выделили более 81 млрд руб., на закупку локомотивов — 84,9 млрд руб., на ремонт пассажирских вагонов и локомотивов — 46,1 млрд руб.