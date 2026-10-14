В Минтрансе назвали инвестпрограмму РЖД на 2027 год сбалансированной

Определенная сумма будет заложена на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. «Коллеги из РЖД прекрасно понимают, что работу на БАМе и Транссибе необходимо завершать для того, чтобы выйти на те параметры, которые проектом предусмотрены к 2032-му году»,— добавил Алексей Шило. Объем инвестиций, заложенный в проекте, замминистра не назвал, однако отметил, что «качественных изменений с точки зрения финансирования» нет.