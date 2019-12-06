Нет фуда без добра

Новый формат общепита — фуд-холл появится в Омске к февралю 2020 года. Он разместится на площадке многофункционального центра Festival City. На первом этапе проект займет 250 кв. м, еще 300 кв. м отведено под гастромаркет — продажу готовой еды на вынос. В дальнейшем планируется развитие фуд-холла на площади 3 тыс. кв. м. Участники рынка считают, что для успешной работы проекта в регионе должны быть четко определена целевая аудитория и отобраны заведения фуд-холлов. В противном случае новый формат не будет востребован.



Один из первых в Сибири фуд-холлов появится в Омске. Он разместится на площадях торгово-офисного центра Festival City. Директор управляющей компании МФЦ Екатерина Стецкова рассказала „Ъ“, что фуд-холл «Гараж» займет площадку 250 кв. м с перспективой расширения до 3 тыс. кв. м. На первом этапе в фуд-холле будут представлены несколько гастроконцепций: итальянская, узбекская, вьетнамская, крафт-пивная, чебуречная и винотека. Со всеми резидентами уже подписаны договоры аренды, отметила Екатерина Стецкова. Открытие фуд-холла планируется в феврале 2020 года. Еще 300 кв. м в МФЦ отведено под гастродворик, где расположатся корнеры ведущих в городе ресторанных брендов. Формат гастродворика предполагает покупку готовой еды на вынос, уточнили в УК.

Festival City — многофункциональный 16-этажный комплекс класса А в Омске. Общая площадь — 36,5 тыс. кв. м, из которых ритейл занимает 23,2 тыс. кв. м. Собственник и управляющая компания объекта — ООО «Фестмолл». По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ее уставного капитала принадлежит кипрской Glarvisa Holding Limited, которая ранее была учредителем новосибирского ООО «Омские гастрономы» (с 2013 года принадлежит компании «Холидей» Николая Скороходова).

По словам Екатерины Стецковой, фуд-холл объединят в основном местные предприятия общественного питания. С развитием проекта возможно участие и федеральных игроков, не исключает она. По оценкам госпожи Стецковой, с завершением формирования фуд-холла трафик Festival City увеличится на 30%. При формировании концепции ее разработчики ориентировались в том числе на привлечение новой аудитории поколения Y и Z.

«Концептуально формат фуд-холлов гениален: в одном месте можно собрать людей с разными предпочтениями в еде и напитках. Когда-то придумали формат торговых центров, объединяющих на одной площадке несколько магазинов, то же самое сейчас придумали с ресторанами. Это удобно и потребителям, и бизнесу: мы видим качество работы друг друга, это повышает уровень сервиса»,— говорит руководитель проекта BlaBlaBar Андрей Васин. Проект, реализуемый в Новосибирске K&K group (Казахстан), объединит на площади 2 тыс. кв. м 34 бара и два ресторана. Открытие запланировано на январь 2020 года.

«Идея открытия фуд-холла интересная. В Новосибирске в таком проекте, объединяющем разные гастрономические истории, с хорошим маркетингом и в хорошем месте, я бы поучаствовал»,— говорит ресторатор, совладелец ресторанов «Нью Мехико», «Гриль и бутыль» Даниил Прицкау. По его оценкам, интерес потребителей заметно смещается от статусных ресторанов в сторону демократичных заведений «Если раньше считалось, что дешевое заведение — это априори невкусно, то сейчас ситуация меняется. Конечно, продукты не дешевеют, однако их доступность выше, а за счет высокого трафика в таких фуд-холлах достигается положительная экономика»,— говорит он.

В регионах, где публика малоактивна в посещении заведений ресторанного формата, может быть непросто с реализацией такого проекта, полагает редактор рубрики ONE food & restaurants Максим Коротких. «Для успешной реализации таких проектов в регионе должна быть развита ресторанная культура, когда люди приходят в рестораны обедать, ужинать, например как в Москве. В Новосибирске люди пока не слишком часто идут в будний день поужинать в ресторан. Так что в регионах фуд-холл может быть рискованным проектом»,— считает он.

Успешность таких проектов определяют понятная концепция, высокое качество и целевая аудитория, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Николай Ильин. «Большинство столичных фуд-холлов — это не демократичный формат. Это связано и со ставками арендной платы, и определенным финансовым входом на эти площадки, плюс жесткая конкуренция и отбор заведений, которые участвуют в работе фуд-холла. Часто это местные компании с наработанной базой гостей. Просто открывать фуд-холл с малопонятными компаниями, стартапами — экспериментальная вещь, которая вряд ли принесет хозяевам прибыль»,— полагает он.

Аналитики компании «Магазин магазинов» говорят, что в регионах фуд-холлы начнут активно открываться с 2020 года. Готовность регионов к появлению такого формата эксперты связали с высокими темпами открытия новых заведений общепита. По данным 2ГИС, за год в Омске количество заведений общепита увеличилось на 31% и достигло 3,4 тыс. заведений, в Новосибирске рост составил 27% (около 6 тыс.), в Красноярске — 25% (3,2 тыс.), в Барнауле — 23% (978), в Кемерово — 21% (696).

Оксана Павлова