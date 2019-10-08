ФСИН возглавил экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Калашников

Директором Федеральной службы исполнения наказания, как и предполагал “Ъ”, стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Информация об этом размещена на сайте ведомства в разделе «Руководство».

Позже указ президента о назначении господина Калашникова был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Калашников родился 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. Он выпускник Новосибирского военного командного училища. Александр Калашников начал карьеру в органах госбезопасности в 1985 году. В 1988 году окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году — академию ФСБ России. В 2011–2017 годах он руководил УФСБ по Республике Коми, а после этого — УФСБ по Красноярскому краю.

Чем известен Александр Калашников Читать далее

Предыдущий глава ФСИН Геннадий Корниенко уволился с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении 30 сентября.

Подробнее об отставке — в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».