Депутат Госдумы стал куратором «Единой России» в Сибири Виктор Игнатов сменил на этому посту лидера кузбасских единороссов

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов возглавил межрегиональный координационный совет «Единой России» по Сибирскому федеральному округу. Как сообщила пресс-служба партии, такое решение накануне принял президиум генерального совета «Единой России». Ранее Сибирским МКС руководил секретарь кузбасского отделения партии Алексей Синицын.

Господин Игнатов в прошлом был одним из руководителей избирательного штаба новосибирского мэра Виктора Толоконского в губернаторы, участвовал в организации предвыборной кампании Владимира Путина в столице Сибири, работал первым заместителем мэра-коммуниста Анатолия Локотя. В октябре этого года стало известно, что Виктор Игнатов будет курировать избирательные кампании «Единой России» в заксобрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска в 2020 году.

Руководитель межрегионального координационного совета (МКС) единогласным решением генсовета сменился не только в Сибири, но и во всех остальных семи федеральных округах, отметили в пресс-службе «Единой России». «Происходит плановая ротация, происходит эволюция института полномочных представителей»,— объяснил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что от работы руководителей МКС «зависит многое — не только координация деятельности наших региональных секретарей». «Уполномоченные полпреды будут действовать, сшивая территории под политические задачи и под нужды жителей, которые не только наши избиратели, но и жители, граждане и наши соотечественники»,— добавил господин Перминов.

Напомним, в предыдущий раз глава Сибирского МКС сменился в декабре 2018 года. Тогда его руководителем стал секретарь кузбасского отделения «Единой России» Алексей Синицын вместо депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева.

Илья Галагуз