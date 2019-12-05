Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда» С организатора выступления Сергея Шнурова также взысканы стоимость билета и штраф

Новосибирский суд рассмотрел иск местного жителя Евгения Гуляева к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, организатору его концерта — компании «Дракон и феникс» — и хоккейному клубу «Сибирь», на площадке которого в июне 2018 года состоялось скандальное выступление.

Истец, которого возмутила нецензурная лексика со сцены, требовал с компании-организатора концерта 2,5 тыс. руб., которые он заплатил за билет. С каждого из трех ответчиков он просил взыскать по 100 тыс. руб. компенсации морального вреда. В заявлении Евгений Гуляев указал, что слышал по радио треки Сергея Шнурова, но они обходились без ненормативной лексики. На концерте же песни изобиловали таковой. Зритель, по его словам, был огорчен и возмущен поведением артиста, поэтому вынужден был уйти с концерта.

Как рассказали “Ъ-Сибирь” в Калининском райсуде Новосибирска, где рассматривалось дело, материальные претензии истца были удовлетворены частично: с «Дракон и феникс» суд взыскал стоимость билета 2,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб. и штраф 2,2 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.

В августе 2016 года суд Новосибирска рассмотрел похожее дело. Он оштрафовал на 40 тыс. руб. организатора концерта группы «Ленинград» — компанию «Мегаполис» — за нецензурную брань со сцены лидера группы Сергея Шнурова. Представитель компании отметил, что понести наказание должен сам господин Шнуров, который перед выступлением якобы был уведомлен о запрете использования ненормативной лексики.

Подробнее о судебном процессе — в материале “Ъ-Сибирь” «Три буквы закона»

Константин Воронов