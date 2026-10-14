Reuters: ограничения Starlink повлияют на способность ВСУ сбивать беспилотники
Замедление системы спутникового интернета Starlink для вооруженных сил Украины повлияет на их способность сбивать беспилотники и наносить удары по российским целям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Связь Starlink прерывается при движении на высоких скоростях, пояснили собеседники агентства. Это серьезно затрудняет управление беспилотниками, так как многие из них запускаются при помощи спутникового интернета.
SpaceX ограничила работу интернета для ВСУ при скорости ракет и беспилотников выше 160 км/ч, писал Reuters. Связь начинает обрываться после запуска, что затрудняет управление дронами. Украинские власти заявили, что не получали предупреждений о замедлении интернета от американской компании.