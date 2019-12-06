Гречка в ноябре подорожала на 11%

Стоимость гречки в ноябре выросла на 11%, сообщает Росстат. При этом в 29 регионах цены поднялись на 15% и более. Больше всего гречка подорожала в Еврейской автономной области (на 28,8%), а также в Республике Тыва (на 27,2%).

Также в пределах 0,8–1,2% подорожали мороженая рыба, сыры, молоко, сметана, йогурты, соки и соленая селедка, отмечает Росстат. Инфляция в ноябре составила 0,3%, в годовом выражении — 3,5%.

В конце октября российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 25%. Подорожание гречневой крупы связали с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Росстат по итогам октября сообщил, что среди продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на гречку — на 7,3%. В Минсельхозе ситуацию на рынке назвали стабильной. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проверить информацию о повышении цен на гречку. Позднее дела возбудили против двух поставщиков в Санкт-Петербурге.