Экс-фигурантов «московского дела» Абаничева и Конона арестовали, но сразу освободили

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева за участие в несогласованной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ), передает «МБХ медиа». Такое же наказание сегодня назначили Даниилу Конону в Тверском суде Москвы за организацию публичной акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Отбывать наказание они не будут, поскольку суды засчитали им время нахождения в СИЗО.

Напомним, вчера Сергей Абаничев пришел в Тверской районный суд Москвы на слушания другого фигуранта «московского дела» — Никиты Чирцова (сегодня, 6 декабря, его приговорили к одному году колонии общего режима). Приставы спросили у господина Абаничева документы, и попросили пройти с ними. После его отвезли в ОВД Тверское, где на него составили административный протокол. В этот же день у метро «Щукинская» задержали еще одного бывшего фигуранта дела — Даниила Конона.

Сергей Абаничев и Даниил Конон проходили по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), которое возбудили из-за протестной акции 27 июля. В сентябре Следственный комитет России (СКР) прекратил их уголовное преследование, а также еще двух фигурантов — Валерия Костенка и Владислава Барабанова.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

Сегодня, 6 декабря, огласили приговоры сразу четырем фигурантам «московского дела». Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам условно, предприниматель Никита Чирцов к одному году колонии общего режима, Владимир Емельянов получил два года условно, Павел Новиков — штраф 120 тыс. руб. и был освобожден в зале суда.

Подробнее о задержании бывших фигурантов «московского дела» — в материале “Ъ” «"Аресты — это им за иски в ЕСПЧ"».

О приговорах фигурантам «московского дела» — в публикации “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».