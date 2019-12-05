Задержан фигурант «московского дела» Конон

В Москве задержали фигуранта «московского дела» Даниила Конона. Как сообщил он в своем Telegram-канале, полиция увезла его в ОВД, куда он сам направлялся по повестке.

«Везут в Тверской. Зачем было меня караулить у метро и винтить, если я ехал туда же по повестке? ...В разговоре упомянули ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму.— “Ъ”), мол, я в разработке»,— написал господин Конон.

Адвокат Григорий Червонный рассказал в Telegram, что господин Конон ехал по повестке в ОВД: на него составили протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех для объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, связи, движения пешеходов или транспортных средств либо превышение норм предельной заполняемости территории).

Летом в отношении Даниила Конона возбудили уголовное дело о массовых беспорядках после несогласованных акций, однако позже дело закрыли. Следственный комитет усмотрел в его действиях признаки административного преступления.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.