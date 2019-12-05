Абаничева задержали в суде на слушании по другому фигуранту «московского дела»

В Тверском суде Москвы задержали фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева, который пришел на слушания по делу другого фигуранта — Никиты Чирцова, сообщает «Интерфакс». Уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное против господина Абаничева и еще нескольких участников летних акций протестов, было прекращено в сентябре.

По данным агентства, Сергей Абаничев пришел поддержать Никиту Чирцова, который находится в СИЗО по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Прокурор сегодня, 5 декабря, запросил три с половиной года лишения свободы Никите Чирцову. Сергея Абаничева задержали судебные приставы и передали его сотрудникам полиции.

Позднее «Апология протеста» сообщила, что Сергей Абаничев покинул Тверское ОВД. По данным проекта, протокол был составлен по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, создавшем помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры).

Ранее сегодня сообщалось о задержании еще одного фигуранта «московского дела» Даниила Конона, в отношении которого тоже отменили уголовное дело о массовых беспорядках. Его отвезли в ОВД, куда он сам направлялся по повестке. После составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры) Даниила Конона отпустили с обязательством о явке 6 декабря.

В июле и августе в Москве на несанкционированных акциях протеста задержали более 2 тыс. человек. Против нескольких завели уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти и по статье о массовых беспорядках. Некоторых приговорили к реальным срокам лишения свободы.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.