«Аресты — это им за иски в ЕСПЧ»

Экс-фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев и Даниил Конон были задержаны сегодня по обвинению в участии в несанкционированном митинге (ст. 20.2 КоАП РФ). Их адвокаты и другие бывшие фигуранты дела о массовых беспорядках в столице 27 июля связывают задержания с исками в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и называют это «актом устрашения накануне дня оглашения приговоров фигурантам "московского дела"». Господин Абаничев ранее подал в ЕСПЧ иск к Минфину РФ на 500 тыс. руб., намереваясь взыскать эту сумму за незаконное, по его мнению, уголовное преследование. Даниил Конон планирует подать аналогичный иск на сумму 1 млн руб.

Сегодня в Москве по обвинению в участии в несанкционированном митинге были задержаны бывшие фигуранты «дела 27 июля» Сергей Абаничев и Даниил Конон. Господина Абаничева задержали в Тверском суде, куда он пришел поддержать Никиту Чирцова — фигуранта дела о массовых беспорядках. Как рассказал “Ъ” адвокат господина Абаничева Федор Сирош, «полицейские объяснили задержание неявкой Сергея в полицию для составления протокола об административном правонарушении». По словам адвоката, его доверитель «не получал телеграмму и не знал, что на него завели административное дело».

Сергей Абаничев Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За два часа до этого у метро «Щукинская» был задержан господин Конон, который получил соответствующую телеграмму и направлялся в ОВД «Тверской» для составления протокола. Его адвокат Григорий Червонный был в курсе и также направлялся в отдел полиции. «Зачем было меня караулить и винтить, если я ехал туда же по повестке?» — написал в своем Telegram-канале Даниил Конон, уточнив, что в разговоре правоохранители, производившие задержание, «упомянули ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму.— “Ъ”)».

Дела господина Конона и господина Абаничева завтра, 6 декабря, рассмотрит Тверской суд Москвы. Им может грозить до 15 суток административного ареста, однако сегодня оба задержанных подписали обязательства явиться на заседания и были отпущены.

«В протоколе об административном правонарушении написано, что 27 июля Конон организовал движение толпы, чем нарушил ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ, то есть его считают организатором незаконной акции,— рассказал “Ъ” адвокат Григорий Червонный.— Мы расцениваем это обвинение как давление в связи с подготовкой иска о компенсации за незаконное уголовное преследование в ЕСПЧ: за содержание в клетке и изоляцию в СИЗО мы будем просить около 1 млн руб.».

Господин Червонный также сообщил, что повестка его доверителю о явке в полицию 5 декабря «была направлена 28 ноября, через три дня после поданных в ЕСПЧ исков» Сергеем Абаничевым и Алексеем Миняйло. Напомним, господин Миняйло, еще один экс-фигурант дела о массовых беспорядках, намерен взыскать с Минфина РФ 1,5 млн руб. компенсации убытков и морального вреда. Господин Абаничев, по словам адвоката Светланы Сидоркиной, готовившей иск в ЕСПЧ, «намерен добиваться компенсации в размере 500 тыс. руб.». «Подозреваю, что арест Сергея — ответные действия на иск в ЕСПЧ,— рассказала госпожа Сидоркина.— Аналогичная ситуация у меня была с Дмитрием Бученковым (фигурант "Болотного дела".— “Ъ”), в отношении которого возобновили уголовное преследование после подачи иска в Европейский суд». Однако адвокат Федор Сирош, который будет завтра представлять интересы господина Абаничева в Тверском суде, связи ареста и иска не видит.

«В материалах дела есть телеграмма, отправленная 28 ноября, о том, что 5 декабря Сергею нужно явиться в полицию для составления протокола; но почему-то эта телеграмма не была ему своевременно доставлена, и к этому вопросов гораздо больше»,— рассказал господин Сирош.

По мнению главы юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, аресты Сергея Абаничева и Даниила Конона, «неслучайно произошли накануне судов». «Завтра в Москве огласят приговоры (сразу четверым фигурантам "дела 27 июля": Владимиру Емельянову, Павлу Новикову, Егору Жукову и Никите Чирцову.— “Ъ”), поэтому возможна такая логика: мы вас на четыре года не посадим, но максимальный срок 15 суток все же дадим. Это отчасти может быть связано с исками в ЕСПЧ»,— считает господин Глухов. С ним согласны другие экс-фигуранты «дела 27 июля» Владислав Барабанов и Валерий Костенок, которые называют задержания Сергея Абаничева и Даниила Конона «актом устрашения». Оба они подтвердили “Ъ” намерение подать иски о компенсации в ЕСПЧ, уточнив, однако, что это произойдет не в ближайшее время.

Мария Старикова