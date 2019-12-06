Глава «Транснефти» назвал нецелесообразной приватизацию компании

Президент «Транснефти» Николай Токарев не считает целесообразной приватизацию пакета акций компании, принадлежащего государству. По его словам, добиться справедливой цены при продаже акций не получится в связи с введенными несколькими странами санкциями. Свое мнение господин Токарев озвучил в интервью журналу «Энергетическая политика», выпускаемому Минэнерго РФ.

«Приватизация принадлежащего государству пакета обыкновенных акций нецелесообразна в силу стратегической роли "Транснефти" в российской нефтяной промышленности и необходимости сохранять принцип равноудаленности от российских нефтегазовых компаний. <…> Эффективно реализовать существенный пакет акций "Транснефти" финансовым инвесторам по фундаментально обоснованной справедливой стоимости в настоящее время невозможно, в связи с действием финансовых санкций со стороны США, ЕС и ряда прочих зарубежных стран»,— уверен Николай Токарев (цитата по ТАСС).

«Транснефть», «Россети» и «РусГидро» были включены в план по приватизации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В октябре Минэкономики объявило, что эти компании не войдут в итоговую программу приватизации на 2020–2022 годы. Тем временем, глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов предложил «более амбициозную» программу приватизации. По его мнению, правительству нужно сделать список активов, в которых государству оставаться не обязательно.

Как Минэкономики предложило пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого имущества, читайте в материале “Ъ”.