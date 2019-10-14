«Россети», «РусГидро» и «Транснефть» не попадут в программу приватизации

Компании «Россети», «РусГидро» и «Транснефть» не будут включены в итоговую программу приватизации на 2020–2022 годы, сообщил директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов. Эти предприятия фигурировали в плане по приватизации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«В настоящее время по результатам согласительных совещаний с Минэнерго мы подготовили соответствующий протокол и не планируем их включать»,— сказал господин Безменов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября (цитата по «Интерфаксу»). Он также пояснил, что включение крупных компаний в план приватизации не означает, что их обязательно продадут в указанный период.

Напомним, к 2020 году Минэкономики планирует провести приватизацию 75% минус 1 акции «Совкомфлота». Продажа доли компании частным инвесторам должна была состояться в течение 2017–2019 годов, но этого так и не произошло.

О том, почему откладывается приватизация «Совкомфлота», читайте в материале “Ъ”.