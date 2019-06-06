Приватизации поднимают качество

Минэкономики предлагает понизить значимость ценового критерия при выборе продавца государственного имущества — во избежание демпинга участников отбора. Ведомство хочет, чтобы в большей степени учитывались качественные характеристики претендентов, такие как опыт и результативность проведения торгов. Чиновники указывают, что всего за один год потенциальные агенты снизили планку своего вознаграждения в десять раз — с 1% от стоимости продажи до 0,1% и ниже. Такая ценовая политика не позволит инвестбанкам качественно готовить продажу госактивов, беспокоится Минэкономики.

Минэкономики предлагает пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого федерального имущества. Сейчас правительство выбирает их из перечня, утвержденного распоряжением правительства в 2010 году, в нем 23 крупных инвестбанка, включая «ВЭБ-Капитал», «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «Сбербанк КИБ» и другие. Претенденты проходят отбор в два этапа. На первом они должны подать заявки, описывающие формальные данные, опыт и результативность своих продаж госимущества. Ко второму этапу допускаются пять лучших кандидатов. Из них выбирается победитель, указавший наибольший понижающий коэффициент — то есть минимальный объем вознаграждения.

Опубликованный ведомством на regulation.gov.ru проект постановления правительства предусматривает понижение значимости ценового критерия при выборе агентов по приватизации. Минэкономики ссылается на распространенность ситуации, при которой в первом этапе принимают участие менее пяти кандидатов, что автоматически выводит их во второй этап ценового отбора. Выбор же победителя исходя из размера его вознаграждения приводит к демпингу со стороны кандидатов. Если в 2017 году речь шла об 1% от стоимости продажи имущества (и выше), то в 2018 году — 0,1% (и ниже).

Такая ситуация беспокоит министерство потому, что продажа госимущества предполагает расходы самого агента (например, на проведение оценки имущества или на маркетинговые мероприятия). Демпинг, по мнению Минэкономики, создает риски ненадлежащего исполнения обязанностей — экономия на подготовке к продаже госактива вызывает снижение числа потенциальных покупателей и в итоге приводит к снижению цены продажи или к ее срыву. Отметим, что, согласно информации Росимущества, в 2018 году плановое задание в рамках массовой приватизации было выполнено лишь на 43,6% (поступления в бюджет составили 2,4 млрд руб.) В числе причин — сворачивание приватизации крупнейших активов в силу их недооцененности (по мнению властей — из-за санкций), а также снижение спроса и низкая инвестиционная привлекательность активов.

Сейчас Минэкономики настаивает на проведении отбора агентов по продаже госактивов за один этап — участники должны указывать размер понижающего коэффициента уже вместе с заявкой об отборе. При этом вес качественных критериев (таких как количество проведенных торгов по продаже госимущества) предлагается повысить до 60%.

Отметим, что традиционно рост веса качественных критериев при оценке заявок воспринимается как потенциальная угроза конкуренции, так как допускает произвольный выбор заказчика. Впрочем, в этом случае «качественные» критерии являются таковыми только формально — в реальности это такие же количественные показатели, характеризующие объемы и результативность участия кандидатов в подготовке и проведении приватизационных сделок. Превращение ценового критерия в фактически единственный, имеющий значение на госторгах, стало в последние годы общепризнанной проблемой системы госзакупок. Она вынуждает заказчиков прибегать к разнообразным ухищрениям для того, чтобы добиться не дешевых, а качественных поставок. В Федеральной антимонопольной службе “Ъ” сообщили, что пока не получали проект Минэкономики на рассмотрение.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков