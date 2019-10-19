Силуанов выступил за «более амбициозную» программу приватизации

В ближайшее время правительство России приступит к созданию «более амбициозного» плана приватизации, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после встречи с Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как ранее писал “Ъ”, сейчас правительство обсуждает возможную приватизацию «Аэрофлота» и «Совкомфлота».

«Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание — по подготовке более амбициозной программы приватизации»,— рассказал вице-премьер (цитата по ТАСС). По его словам, правительству необходимо создать список госактивов, в которых государству не обязательно оставаться.

«Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять»,— полагает господин Силуанов.

Накануне в министерстве финансов сообщали, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Первый канал» войдут в итоговый план приватизации на ближайшие годы. Сейчас правительство разрабатывает программу приватизации на 2020–2022 годы. Минфин считает необходимым включить в план приватизации РЖД, а Минэкономики выступает против. Также по результатам совещаний с Минэнерго принято решение исключить из проекта «РусГидро», «Россети» и «Транснефть».

О планах правительства на крупнейший авиаперевозчик страны — в материале «"Аэрофлот" готовят к приватизации».

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