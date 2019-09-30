Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года. Сроки и способы приватизации будут определяться с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в определенных случаях, говорится в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов к проекту трехлетнего бюджета.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020–2022 годы, его планируют рассмотреть 2 октября.

Прогнозный объем поступлений в бюджет от продажи акций этих компаний не указывается, поскольку решение по ним еще не было принято. От приватизации других компаний ожидаются поступления 11 млрд 257 млн 335 тыс. руб. в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах — по 3,6 млрд руб.

О приватизации пакетов акций ряда крупных госкомпаний сообщается не впервые: ОЗК и «Совкомфлот» были в плане приватизации на 2017–2019 годы, но этого так и не произошло. РФПИ предлагал в 2017 году поднять акционерную стоимость «Транснефти» через конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, что могло бы стать первым шагом в приватизации.

До этого Минэкономики предложило приватизировать банки, которые находятся под контролем Банка России. О каких именно компаниях идет речь — не уточнялось. Ведомство также намерено пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого имущества.

Подробнее о предложениях Минэкономики в материале “Ъ” «Приватизации поднимают качество».

О том, сколько в бюджете заложено денег на исполнение послания президента,— в публикации “Ъ”.