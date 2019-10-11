Нефтяники тянут добычу на себя

«Газпром нефть» может стремительно нарастить добычу на 5%, до 66 млн тонн, в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Все российские нефтяники признают, что соглашение, рассчитанное до апреля следующего года, мешает их планам по увеличению производства. Поэтому «Газпром нефть» предлагает «донастройку» механизма соглашения, которая даст возможность наращивать добычу. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий маловероятно.

«Газпром нефть» может увеличить добычу нефти с 63 млн тонн в 2019 году до 66 млн тонн, если будут сняты ограничения по сделке между Россией и странами ОПЕК, заявил первый зампред правления нефтекомпании Вадим Яковлев. «Нужно задуматься о том, как механизм сделать более гибким, и учитывать не только текущую ситуацию баланса спроса и предложения, но и таргетировать долю участников в балансе спроса и предложения,— пояснил топ-менеджер.— Мы тоже должны получать свою долю в том дополнительном спросе, который приходит на рынок».

Сейчас каждая страна соглашения ОПЕК+ имеет свою квоту сокращения (суммарное сокращение — 1,2 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года), в июле сделка была продлена до апреля 2020 года. Хотя в случае России сокращение составило всего 2% добычи, российские компании в целом хотели бы наращивать добычу, чего сделка не позволяет делать. В рамках сделки «Газпром нефти» приходится снижать добычу на наиболее зрелых активах — «Газпромнефть-Хантос», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Славнефти» (СП с «Роснефтью»). В «Газпром нефти» отказались от дополнительных комментариев, в Минэнерго и других нефтекомпаниях не ответили “Ъ”.

Весь 2019 год руководители российских нефтекомпаний, в том числе в публичных заявлениях, выступали как минимум за смягчение условий сделки ОПЕК+.

Несмотря на более чем двукратный рост цены на нефть вследствие сделки ОПЕК+, «Роснефть», например, требовала компенсаций за присоединение к соглашению.

В качестве такой компенсации она предлагала предоставить ей налоговые льготы для Приобского месторождения. Даже ЛУКОЙЛ, который не планировал стремительного роста производства, в этом году впервые упомянул о негативном влиянии соглашения. «Я впервые за 50 лет работы в нефтяной промышленности дал команду остановиться. Для меня это было, конечно, переступить через себя»,— заявил в октябре глава компании Вагит Алекперов. Но глава Минэнерго Александр Новак говорил, что, даже несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в сентябре, «мы не видим кризисной ситуации, которая позволяла бы нам внеочередным способом собираться и принимать какие-то решения».

Наиболее очевидным и действенным способом развития сделки является расширение периметра соглашения ОПЕК+, комментирует Виктория Тургенева из KPMG, ведь на фоне сокращения добычи крупными странами—участниками сделки другие игроки рынка, в частности США, продолжают ее наращивать. На этом фоне некоторым участникам ОПЕК+ становится сложно исполнять существующие договоренности, в результате чего сама сделка работает для всех ее участников по-разному, отмечает она.

Что касается активов для увеличения добычи нефти для «Газпром нефти», то у компании есть сравнительно недавно запущенные Куюмбинское и Восточно-Мессояхское месторождения, на которых есть потенциал роста за счет выхода на пик добычи, отмечает Василий Танурков из АКРА.

Впрочем, по его мнению, выход из сделки ОПЕК+ маловероятен, скорее всего, сделка будет еще неоднократно продлена, что ограничит потенциал роста добычи российских нефтяных компаний. Господин Танурков опасается, что в ближайшие один-два года корректировка квот может произойти только в сторону их уменьшения. По его мнению, замедление роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть при одновременном росте добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, практически гарантирует снижение цен на нефть в перспективе 2020–2021 годов.

Дмитрий Козлов