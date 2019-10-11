ОПЕК+ идет вниз

Большинство стран, заключивших в 2017 году соглашение о заморозке добычи ОПЕК+, продолжают его стабильно перевыполнять. В сентябре производство участников картеля было на 38% ниже прописанного в сделке уровня, а не входящих в ОПЕК стран — на 10%. Россия постепенно снижает добычу, но ее уровень до сих пор превосходит целевой.

Страны—участницы соглашения ОПЕК+ в сентябре перевыполнили сделку на 38%, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно договоренностям, до конца марта 2020 года добыча должна упасть на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. баррелей приходится на Россию.

Поставки нефти из стран ОПЕК оказались на рекордно низком уровне — 28,8 млн. Основными причинами в МЭА считают атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, которые привели к глобальному падению поставок нефти на 1,5 млн б/с, что является самым резким снижением в месячном исчислении за последние более чем десять лет. В сентябре 2019 года на долю Саудовской Аравии пришлось почти 1 млн б/с от общего сокращения вместе с сезонным снижением в Канаде и Норвегии, говорится в отчете. Также резко ухудшились показатели в Венесуэле — из-за наложенных на страну санкций.

В 2009 году, напоминает агентство, добыча также сокращалась, чтобы поддержать цены на энергоресурсы во время глобального экономического спада.

В то же время положительная динамика наблюдалась в США, а в Бразилии добыча поднялась до рекордно высокого уровня. В целом мировая добыча нефти, по данным МЭА, сейчас находится на планке в 99,3 млн б/с, что на 2 млн б/с меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Агентство немного снизило прогноз добычи в США на 2019 и 2020 годы на фоне замедления темпов добычи сланцевой нефти с начала года. В сентябре поставки нефти из США выросли на 1 млн б/с, что вдвое меньше среднего уровня в 2018 году. Тем не менее страна продолжает лидировать по росту добычи среди не входящих в ОПЕК стран на 1,6 млн б/с.

В МЭА считают, что в октябре добыча ОПЕК может восстановиться из-за быстрого восстановления Саудовской Аравии. Даже если в октябре производство в Саудовской Аравии вернется к уровням, предшествующим атаке, а другие участники ОПЕК+, не входящие в картель, перевыполнили сделку на 10%.

По итогам 2019 года МЭА ожидает увеличения поставок нефти от них на 1,8 млн баррелей в сутки, а в 2020 году — на 2,2 млн баррелей в сутки.

Россия в сентябре выполнила сделку ОПЕК+ на 72% против 53% в августе.

Так, добыча жидких углеводородов за счет «Роснефти» и «Газпром нефти» в стране снизилась до 11,58 млн баррелей в сутки с уровня августа, но все же осталась выше указанного в соглашении уровня. Хотя в конце сентября в Минэнерго обещали, что Россия скорректирует добычу до нужной планки.

Ольга Мордюшенко