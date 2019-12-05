РУСАДА предложило санировать ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило комплекс антикризисных мер по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Для решения этого вопроса агентство считает нужным сформировать международную рабочую группу, а также отстранить весь тренерский штаб сборной России во главе с Юрием Борзаковским.

В документе, направленном РУСАДА в ВФЛА и поступившем в распоряжение ТАСС, содержится ряд рекомендаций по выводу национальной легкоатлетической федерации из затянувшегося на четыре года глубокого кризиса и восстановлению ее членства в World Athletics. В первую очередь РУСАДА предлагает создать международную рабочую группу, а также отстранить от работы главного тренера сборной России олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского вместе со всем тренерским составом.

Антидопинговое агентство настаивает и на отстранении руководителей национального и региональных центров спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой. То же касается и руководителей школ высшего спортивного мастерства.

Помимо этого предлагается провести ревизию медицинского персонала ВФЛА с отстранением от работы со спортсменами всех врачей, связанных с допинговым кризисом. Также РУСАДА считает, что вновь созданная рабочая группа должна обладать полномочиями согласовывать и утверждать кандидатуру президента ВФЛА и всей управляющей команды федерации с возможным включением в нее сторонних кандидатов.

Министерство спорта России не стало лишать государственной аккредитации ВФЛА, но потребовало от нее срочно предоставить «дорожную карту» по выходу из кризиса.

Также ведомство требует избрать новые руководящие органы ВФЛА в связи с отстранением ее главы Дмитрия Шляхтина и еще четырех сотрудников ВФЛА, покинувших посты в связи с дисквалификацией из-за причастности к допинговому делу Данила Лысенко. В случае невыполнения требований министерство вновь может рассмотреть вопрос о приостановке или отзыве аккредитации ВФЛА.

В этой связи 11 декабря ВФЛА проведет заседание президиума, на котором обсудит антидопинговые рекомендации Минспорта, ОКР и РУСАДА, сообщает сайт организации. Также планируется обсудить состав сборных на 2020 год, списки старших тренеров и главного тренерского совета. Кроме того, в повестке заседания значится обсуждение деятельности рабочих органов ВФЛА и утверждение финансового плана на первый квартал 2020 года.

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.

Вера Мухина