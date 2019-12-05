РУСАДА предложило санировать ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило комплекс антикризисных мер по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Для решения этого вопроса агентство считает нужным сформировать международную рабочую группу, а также отстранить весь тренерский штаб сборной России во главе с Юрием Борзаковским.
В документе, направленном РУСАДА в ВФЛА и поступившем в распоряжение ТАСС, содержится ряд рекомендаций по выводу национальной легкоатлетической федерации из затянувшегося на четыре года глубокого кризиса и восстановлению ее членства в World Athletics. В первую очередь РУСАДА предлагает создать международную рабочую группу, а также отстранить от работы главного тренера сборной России олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского вместе со всем тренерским составом.
Антидопинговое агентство настаивает и на отстранении руководителей национального и региональных центров спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой. То же касается и руководителей школ высшего спортивного мастерства.
Помимо этого предлагается провести ревизию медицинского персонала ВФЛА с отстранением от работы со спортсменами всех врачей, связанных с допинговым кризисом. Также РУСАДА считает, что вновь созданная рабочая группа должна обладать полномочиями согласовывать и утверждать кандидатуру президента ВФЛА и всей управляющей команды федерации с возможным включением в нее сторонних кандидатов.
Также ведомство требует избрать новые руководящие органы ВФЛА в связи с отстранением ее главы Дмитрия Шляхтина и еще четырех сотрудников ВФЛА, покинувших посты в связи с дисквалификацией из-за причастности к допинговому делу Данила Лысенко. В случае невыполнения требований министерство вновь может рассмотреть вопрос о приостановке или отзыве аккредитации ВФЛА.
В этой связи 11 декабря ВФЛА проведет заседание президиума, на котором обсудит антидопинговые рекомендации Минспорта, ОКР и РУСАДА, сообщает сайт организации. Также планируется обсудить состав сборных на 2020 год, списки старших тренеров и главного тренерского совета. Кроме того, в повестке заседания значится обсуждение деятельности рабочих органов ВФЛА и утверждение финансового плана на первый квартал 2020 года.
Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.
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