Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал журналистам об увеличении оборонных расходов альянса. По его словам, в 2020 году расходы увеличатся на $130 млрд, а в 2024 году — на $400 млрд по сравнению с 2016 годом. Также генсек НАТО рассказал, что на саммите НАТО в Лондоне лидеры стран впервые в истории обсудят действия Китая и возможные ответы стране.

«Мы обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности. У Китая второй по объему военный бюджет в мире после США»,— сказал господин Столтенберг.

Напомним, США ранее призвали все страны НАТО увеличить оборонные расходы. Вашингтон утверждает, что девять членов организации тратили на него 2% ВВП, в 2016 году таких стран было только четыре. При этом США планируют сократить вклад в бюджет НАТО, а Германия, наоборот, нарастить. Обе страны будут обеспечивать по 16% оборонного бюджета.

Во Франции в ответ на призыв США заявили, что Вашингтон не должен навязывать союзникам вооружения американского производства под предлогом солидарности членов НАТО. Президент Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны больше не могут полагаться на США в защите союзников по НАТО. Он заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

Подробнее о саммите НАТО — в материале “Ъ” «НАТО углубилось в поиски себя».