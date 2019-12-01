Во Франции призвали США не навязывать свои вооружения союзникам по НАТО

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что США не должна навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом солидарности членов альянса. Вместе с тем, Европа и НАТО должны создавать военные инструменты, которые «соответствовали бы ее экономической и политической мощи», сказала она в интервью газете Journal du Dimanche.
«Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне — “Ъ”) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35", которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения»,— сказаа госпожа Парли (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что обеспечить безопасность в Европе невозможно без поддержания диалога с Россией.
Напомним, США ожидают увеличения оборонных расходов до 2% ВВП от всех стран-членов НАТО. Ранее стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Как пояснил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, по новой формуле «Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО».
В начале 2017 года господин Трамп говорил, что «ФРГ задолжала огромные суммы НАТО, и США должны получать больше за тот уровень защиты, который они предоставляют Германии».
В конце июня проект военного бюджета на $750 млрд был одобрен Сенатом США. Согласно ему, базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд. $23,3 млрд выделяется для программ нацбезопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.
О согласовании проекта бюджета — в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».
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