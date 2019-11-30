США призвали все страны НАТО увеличить оборонные расходы

США ожидают увеличения оборонных расходов до 2% ВВП от всех стран-членов НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В этой связи мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе»,— заявил чиновник на брифинге, посвященном участию американского президента Дональда Трампа в саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.

Ведущий добавил, что только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП в 2016 году, в настоящее время таких стран девять. «Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году»,— заявил он.

В четверг, 28 ноября стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Как пояснил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, по новой формуле «Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО».

В начале 2017 года господин Трамп говорил, что «ФРГ задолжала огромные суммы НАТО, и США должны получать больше за тот уровень защиты, который они предоставляют Германии».

В конце июня проект военного бюджета на $750 млрд был одобрен Сенатом США. Согласно ему, базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд. $23,3 млрд выделяется для программ нацбезопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

О согласовании проекта бюджета — в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».