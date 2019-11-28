США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО

Вклад США в коллективный бюджет НАТО действительно сократятся, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что это произойдет из-за новой формулы распределения оборонных расходов. Вместе с этим увеличится вклад Германии.

«Это правда, что мы согласовали новую формулу для распределения этих расходов. США будут платить меньше, Германия будет платить больше. Таким образом, теперь Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО»,— сказал господин Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО сообщил о возможном снижении вклада США в бюджет НАТО. Представители Министерства обороны США заявили CNN, что администрация американского президента стремится уменьшить свой вклад в соответствии с взносами Германии.

В начале 2017 года господин Трамп говорил, что «ФРГ задолжала огромные суммы НАТО, и США должны получать больше за тот уровень защиты, который они предоставляют Германии».

В конце июня проект военного бюджета на $750 млрд был одобрен Сенатом США. Согласно ему, базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд. $23,3 млрд выделяется для программ нацбезопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

О согласовании проекта бюджета — в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».