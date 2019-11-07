Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО из-за несогласованных действий союзников

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил европейские страны, что они больше не могут полагаться на США в защите союзников по НАТО. В интервью The Economist он сказал, что Европа должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе.

«То, что мы сейчас испытываем,— это смерть мозга НАТО»,— сказал господин Макрон, комментируя взаимоотношения между США и Турцией. Французский президент сообщил, что Вашингтон не согласовывает свои действия с партнерами по НАТО. Он не смог ответить, можно ли еще верить в эффективность принципа НАТО, согласно которому, если один член альянса подвергнется нападению, остальные придут ему на помощь.

Отношения США с Турцией начали обостряться на фоне покупки Анкарой российских ЗРК С-400, а также военной операции «Источник мира» в Сирии. Палата представителей американского Конгресса признала геноцидом убийство армян в Османской империи, а также одобрила резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против Анкары за операцию в Сирии и покупку российских С-400. Новые ограничительные меры могут затронуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 13 ноября президент США Дональд Трамп пригласил господина Эрдогана на встречу в Вашингтон.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Турции припомнили и курдов, и армян».