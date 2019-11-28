Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, сейчас это может сделать каждый работодатель самостоятельно.

«Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы»,— сказал господин Топилин (цитата по ТАСС).

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сделать последний день в году выходным в столице не получится из-за традиции устраивать в этот день корпоративы.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Документом предполагается определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. Отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено ТК.

В «Единой России» инициативу законодательно закрепить выходной 31 декабря назвали избыточной. А председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова поддержать законопроект, поступивший в Госдуму, но без увеличения общего количества нерабочих дней в году.