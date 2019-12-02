«Можно распределить праздники между политическими партиями»

31 декабря останется рабочим днем, по крайней мере, в этом году. Правительство принимает решение о переносе выходных дней на следующий год примерно в октябре, объяснили в Минтруде. Это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. В этом году просто не успели. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о том, нужны ли россиянам дополнительные праздники.

В любом СМИ есть свой внутренний календарь событий, только не новостных, а этаких «вечных». Например, известно, что ежегодно где-то к 3 января поспевает статистика о количестве пострадавших в новогоднем алкогольном угаре или к середине апреля обязательно появляется отчет о самых популярных направлениях для отдыха на майские праздники. Новость об объявлении 31 декабря выходным днем тоже из разряда постоянных. Естественно, с перерывом на те года, в которых последний день года сам по себе выпадает на выходные. Или, как в минувшем 2018-м, когда вместо понедельника 31 декабря россияне отработали в субботу.

Каждый раз инициатором дискуссии становится ЛДПР. Из года в год Владимир Жириновский и сотоварищи предлагают, а в Минтруде отнекиваются, утверждая, что объявление дополнительного выходного нанесет урон народному хозяйству на круглую сумму, да и вообще с праздниками у нас и так перебор. Очередную серию этого законодательного спектакля мы и наблюдаем в эти дни. ЛДПР опять вбрасывает законопроект, Минтруда ее отфутболивает, и все кому не лень участвуют в обсуждении. На этот раз высказался даже пресс-секретарь главы государства, подчеркнувший, что у президента «просто технологически не бывает выходных», потому что его служба — «это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл». Хорошая фраза, Дмитрию Пескову стоит запомнить ее для следующего декабря — снова будет актуально.

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Хотя есть идея и получше. У нас же действительно большая проблема с содержанием праздничных дат. По большому счету, россияне знают только, как отмечать Новый год и 8 марта. Особняком стоит День Победы, а вот что делать в остальные госвыходные, мы решительно не представляем. Вот можно взять и распределить оставшиеся праздники между политическими партиями. Пусть не только кнопки в Думе нажимают, а делом отвечают за контент «своего» дня.

Партии власти отдать 12 июня, коммунистам — их полупрофильный Первомай, а справедливороссам всучить смутное 4 ноября.

К слову, если на выборах 2021 года они не преодолеют избирательный барьер, то можно будет и выходной заодно отменить, как не справившийся. А 31 декабря в качестве награды за долгие годы борьбы присудить либерал-демократам.

Надо только решить с названием. Если прямолинейно, то День ЛДПР, но лучше все-таки добавить народных традиций и вспомнить про знаменитую комедию Эльдара Рязанова. Ведь кто, как не Владимир Вольфович, сможет придать шарма и глубокого смыслового содержания новому государственному празднику — Банному дню.