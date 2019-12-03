Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС. Ранее об этом фигуранте «московского дела» не сообщалось.

«В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сказали агентству в суде.

После акции протеста 27 июля было задержано более тысячи человек. В их числе, по данным «ОВД-инфо» был и Сергей Меденков. После шествия Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти и о массовых беспорядках. Несколько человек приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Уже в октябре СКР обвинил еще пять человек в применении насилия против полиции и росгвардейцев. В конце октября и в ноябре следствие сообщило о еще двух фигурантах. Все их фамилии были представлены в сообщениях на сайте СКР. О Сергее Меденкове ничего не сообщалось.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.