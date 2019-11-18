Фигурант «московского дела» Новиков признал вину

Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова. Господин Новиков обвиняется в применении насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК РФ) на несанкционированном митинге в Москве 27 июля 2019 года. Он признал вину «в полном объеме».

Напомним, Павла Новикова задержали 29 октября, спустя два месяца после несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, господин Новиков «реализуя внезапно возникший преступный умысел, ударил старшего сержанта полиции Широкого частично наполненной пластиковой бутылкой по шлему на голове и предплечью, чем причинил физическую боль». Эту часть обвинительного заключения озвучила на заседании суда в понедельник прокурор Сердитова, сообщает из Тверского райсуда корреспондент “Ъ”.

Павел Новиков уточнил на заседании, что «полностью поддерживает правосудие». и не возражает против удовлетворения ходатайства прокурора о переносе заседания в связи с неявкой потерпевшего сержанта полиции и свидетеля обвинения. Заседание отложено до 2 декабря.

Следственный комитет России ранее опубликовал видеозапись, на которой показан момент нападения. На ней видно, как господин Новиков размахивает бутылкой в толпе в сторону полицейских.

«Решение признать вину — это позиция Павла,— рассказала “Ъ” адвокат Татьяна Молоканова.— Мы тщательно обсуждали с ним все варианты развития событий, и Павел настоял, что признает вину. Повлиять на это решение я не могу и буду до конца защищать своего доверителя».

О том, как проходила акция, 27 июля читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».

Мария Старикова