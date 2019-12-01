Посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны

Посольство России в США в Twitter призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны в ответ на заявление официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус. Она заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом о физлицах-иноагентах. Она призвала РФ выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.

«После дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США, а также пользоваться “правом на свободу слова”»,— говорится в сообщении посольства.

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Напомним, Совет федерации 25 ноября одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование. Госдума приняла этот закон 21 ноября. Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах».

О возвращении Марии Бутиной в Россию — в публикации “Ъ” «“Русские не сдаются”».