В иностранные агенты могут записать блогеров, студентов и туристов

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, по которым иностранными агентами могут признавать физлиц. Для этого гражданин должен распространять тексты или видеоролики «неограниченному кругу лиц», а также получать деньги или имущество от иностранных или российских компаний, которым первые перечисляют средства. Юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на Youtube, но и обычные пользователи соцсетей, продающие вещи в интернете, сдающие квартиры иностранцам или получающие стипендии в вузе. Авторы поправок не скрывают, что те будут применяться избирательно, что, по мнению юристов, нарушает основный конституционный принцип равенства граждан перед законом.

Поправки к закону «О СМИ» дают возможность властям признавать иностранными агентами физических лиц, распространяющие печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получающих зарубежное финансирование. Соавтор поправок сенатор Андрей Климов заявлял, что необходимым условием для признания гражданина иностранным агентом выступает еще и сотрудничество со СМИ-иноагентом из реестра Минюста (сейчас в нем десять изданий, включая радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода»). Признавать физлиц иноагентами будет комиссия Минюста и МИД; согласно документу, иноагентов обяжут создать юрлицо и маркировать сообщения специальной пометкой. На физлиц-иноагентов распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами (закон о них был принят в России в 2012 году). Так, граждан обяжут предоставлять в Минюст данные о расходовании средств и аудиторской проверке.

«Затронет любых пользователей соцсетей»

Опрошенные “Ъ” юристы находят, что закон направлен на широкую аудиторию. Партнер юридической фирмы «Юстерс» Максим Чернавин говорит, что новая редакция ст. 6 закона «О СМИ» составлена так, что «создается впечатление о двух разных типах иностранных агентов». Для признания одним типом, как и говорил сенатор Климов, необходимо распространять информацию СМИ-иноагентов. Однако в законе есть формулировка, когда иноагентом можно признать гражданина с зарубежным финансированием, распространяющим в интернете любые материалы, добавляет эксперт. Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин, впрочем, считает, что распространяющий «свой контент» гражданин с зарубежным финансированием все же не будет являться иноагентом, но признает, что юридическая техника написания документа «оставляет желать лучшего».

Господин Кузьмин говорит, что под формулировки документа подпадают, в частности, популярные видеоблогеры. «Формально доход, получаемый от Youtube, является доходом от иностранной организации»,— поясняет он. «Если вас решат признать иностранным агентом, получение денег от Youtube является достаточным для этого основанием»,— соглашается Максим Чернавин. Руководитель арбитражной практики Vegas Lex Виктор Петров считает, что поправки коснутся и «блогеров, и обычных пользователей интернета». Юрист компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов конкретизирует, что закон «затронет любых пользователей соцсетей».

В тексте закона говорится, что физлицо должно получать средства или имущество не только от зарубежных государств, но от «международных и иностранных организаций» или иностранных граждан. Максим Чернавин считает, что под это определение попадают доходы граждан РФ от продажи товаров на онлайн-биржах (например, eBay) или же сдачи квартир внаем иностранцам (через сервисы вроде Airbnb). «В тексте прямо говорится о получении денег от иностранных физлиц как основании для признания иностранным агентом»,— говорит он. «Такие доходы могут попасть в категорию финансирования, поскольку формально закон не содержит в себе ограничений»,— соглашается господин Петров. Максим Чернавин не исключает, что речь может идти о ситуации с арендой автомобиля за рубежом, когда внесенный по карте залог за машину будет возвращен клиенту отдельной банковской транзакцией. Правда, эксперт говорит, что эта ситуация может быть успешно оспорена в суде. Виктор Петров уверен, что это можно сделать «при надлежащей правовой квалификации, поскольку залог не будет иметь доходной функции». Впрочем, Андрей Кузьмин все же считает, что аренду автомобиля и сдачу квартиры иностранцам не посчитают соответствующим доходом. «Из закона можно сделать вывод, что финансирование должно осуществляться в связи с деятельностью по распространению информации. Хотя данный вывод можно сделать только путем толкования»,— добавляет юрист.

Примечательно также, что в тексте документа фигурирует и финансирование от российских юрлиц в случае, если те получают средства от зарубежных компаний или иностранцев. Исходя из этого, Виктор Петров считает возможным признание иноагентом сотрудников российских СМИ в случае, если у последнего есть иностранные подписчики. С ним согласен и Максим Чернавин из «Юстерс»: «В качестве источников закон упоминает иностранных физлиц. Следовательно, деньги, полученные от зарубежных физических лиц–подписчиков, тоже попадают под его действие». Господин Чернавин также говорит, что иноагентом по этой формулировке могут быть признаны как вузы, получающие западные гранты и публикующие свои материалы, так и его студенты, получающие в этом учебном заведении стипендию. «Это произойдет, если студент что-то публикует в интернете»,— рассуждает он. Виктор Петров из Vegas Lex соглашается, что вузы с зарубежными грантами «находятся в зоне риска», но считает, что его студенты иностранными агентами все же «вряд ли могут быть признаны».

«Обещали чаще проверять отчетность, но потом стали поражать в правах»

Поправки в закон «О СМИ» были первоначально разработаны в 2017 году группой сенаторов и депутатов Госдумы, включая вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Господин Толстой тогда заявлял, что норма о возможности признания иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц вводится из-за того, что учредителями СМИ могут быть не только компании, но и граждане. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, а реанимирован в ноябре 2019 года, когда сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев разработали новый блок поправок. Господин Климов пояснял их необходимость иностранным вмешательством в выборы 2019 года в российских регионах, а эксперты связывали появление поправок с предстоящими выборами в Госдуму 2021 года (см. “Ъ” 8 ноября). Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщал “Ъ”, что поправки появились из-за риска признания иноагентами российских журналистов, работающих на Западе, в том числе сотрудников телеканала Russia Today. 21 ноября поправки приняла в третьем чтении Госдума, а 25 ноября утвердил Совет федерации.

В правозащитной организации «За права человека» (ликвидирована в ноябре 2019 года Верховным судом РФ по требованию Минюста за нарушение закона об иногентах) вспоминают, что юридическим лицам «тоже поначалу говорили, что никаких ограничений не будет». «Обещали лишь чаще проверять отчетность, но потом все же стали поражать в правах»,— рассказывает глава «За права человека» Лев Пономарев. В пример он приводит введенный недавно запрет для сотрудников организаций-иноагентов состоять в Общественных наблюдательных комиссиях (ОНК) в системе ФСИН. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц добавляет, что подобным юрлицам запрещено заниматься антикоррупционной деятельностью и участвовать в выборах в качестве наблюдателей. В случае с физлицами, предполагает господин Мельконьянц, граждан «вынудят тратить дополнительные средства на учреждение юрлица, бухгалтера и отчетность».

Сопредседатель движения «Голос», правда, не понимает, как физлицо можно принудить создать компанию. Виктор Петров из Vegas Lex и вовсе называет такое принуждение незаконным, не исключая обжалование этого положения в Конституционном суде. Однако Максим Чернавин считает, что при нежелании создать юрлицо гражданина можно оштрафовать. Так, по ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ санкции за нарушение порядка деятельности иностранного агента составляют до 500 тыс. руб. При этом в Госдуме сейчас находятся поправки в КоАП РФ, увеличивающие с февраля 2020 года верхнюю планку подобных штрафов до 5 млн руб.

«Где здесь ограничение конституционных прав?»

Господин Пономарев считает, что новый закон будет использоваться избирательно: «Выбирать будут тех, кто наиболее достал власть — оппозиция и правозащитники». Григорий Мельконьянц предполагает, что закон будет «раскрываться по мере правоприменительной практики». «Начнут, видимо, с известных журналистов и издателей, потом возьмутся за другие группы. Будут проблемы с экологией — признают агентами экологов, особенно в регионах, где они мешают власти»,— рассуждает он. Авторы закона, впрочем, говорят иначе. «Этот документ касается лишь небольшого числа людей. Не надо кошмарить блогеров. Мы два года над ним работали, думая, как бы не сделать так, чтобы все под него подпали»,— пояснял сенатор Андрей Климов, говоря о целевой аудитории в 20–30 человек.

По мнению господина Мельконьянца, закон «не дает гражданам определенности с тем, чтобы не попасть под его действие». Лев Пономарев считает такой принцип нарушением конституционных прав граждан и равенства перед законом. Дмитрий Константинов из «Ильяшев и Партнеры» говорит, что избирательное правоприменение закона «однозначно заложено прямо в его тексте». «Это возможность воздействовать на особенно досаждающих блогеров»,— говорит он. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин называет текст закона «фактически слепленным на скорую руку». «Норма как будто специально построена так, чтобы оставить максимально обширное усмотрение или дискрецию правоприменителю. Чем более размытая норма, тем легче в дальнейшем манипулировать»,— поясняет он. «Низкий уровень юридической техники, запутанные формулировки всегда нарушают права, так как могут получить двоякое толкование. Нарушен важнейший принцип формальной определенности, когда норма права должна быть конкретной и недвусмысленной»,— говорит Андрей Кузьмин из «Титов, Кузьмин и партнеры». Максим Чернавин из «Юстерс» говорит, что закон противоречит ст. 19 Конституции РФ, по которой все равно перед законом и судом, и ст. 29 Основного закона, гарантирующей свободу мысли и слова. «Фактически ведь закон направлен именно на то, чтобы запугать людей, заставить их молчать, не говорить о том, что их не устраивает в стране»,— добавляет господин Чернавин.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что закон не помешает гражданам искать и распространять информацию. По словам сенатора, у подпавшего под действие закона физлица «возникает обязанность создать соответствующее юридическое лицо и маркировать информацию, чтобы распространять ее в последующем»: «Где здесь ограничение конституционных прав?»

Александр Воронов