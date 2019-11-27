Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Для этого физлицо должно получать деньги из-за границы — по мнению экспертов, иноагентами могут признать пользователей соцсетей, продающих вещи в интернете, сдающих квартиры иностранцам или получающих стипендии в вузе. Авторы обращения (среди них писатель Людмила Улицкая, режиссер Гарри Бардин и музыкант Андрей Макаревич) указывают, что закон «посягает на базовые права» граждан, «клеймо иноагента дискредитирует» их, оспорить документ в судах невозможно, а требование регистрировать юрлицо «абсурдно».

Обращение деятелей культуры, ученых и правозащитников к Владимиру Путину опубликовано на сайте движения «За права человека». Его авторы просят президента не подписывать закон о признании физлиц иностранными агентами, называя его не только «юридически абсурдным», но и антиконституционным.

«Закон посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно»,— говорится в тексте обращения, где добавляется, что гражданин «не может заранее предсказать последствия и основания применения» документа.

Возможность признания физлица иностранным агентом называется «клеймом», которое дискредитирует гражданина в глазах соотечественников, «умаляет достоинство… несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного». Абсурдным названо и требование закона регистрировать юридическое лицо в случае признания гражданина иностранным агентом. Под обращением стоят подписи 60 человек, в том числе писателей Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой, издателя Ирины Прохоровой, режиссера-мультипликатора Гарри Бардина, музыкантов Алексея Паперного и Андрея Макаревича, социолога Льва Гудкова, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда, профессора мехмата МГУ Александра Комеча.

Поправки к закону «О СМИ», дающие возможность властям признавать иностранными агентами физических лиц, были приняты Госдумой 21 ноября и одобрены Советом федерации 25 ноября. Согласно документу, для признания агентом граждане должны распространять печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получать зарубежное финансирование. Авторы поправок заявляли, что необходимым условием в этой процедуре выступает еще и сотрудничество физлица со СМИ-иноагентом из реестра Минюста (сейчас в нем десять изданий, включая радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода»). Однако из текста документа это прямо не следует.

Эксперты заявляли “Ъ”, что формулировки закона позволяют признавать иноагентом граждан, распространяющих в интернете любые материалы.

По словам юристов, иностранными агентами могут быть признаны как популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, так и обычные пользователи соцсетей, продающие вещи в интернете, сдающие квартиры иностранцам или получающие стипендии в вузе. Партнер юридической фирмы «Юстерс» Максим Чернавин пояснял, что закон противоречит ст. 19 Конституции РФ, по которой все равны перед законом и судом, и ст. 29 Основного закона, гарантирующей свободу мысли и слова.

Отметим, что признавать физлиц иноагентами будет комиссия Минюста и МИДа; согласно документу, иноагентов обяжут создать юрлицо и маркировать сообщения специальной пометкой. На физлиц-иноагентов распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами (закон о них был принят в России в 2012 году). Так, граждан обяжут предоставлять в Минюст данные о расходовании средств и аудиторской проверке. В случае нарушений их могут оштрафовать по ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ на сумму до 500 тыс. руб. При этом в Госдуме сейчас находятся поправки к КоАП РФ, увеличивающие с февраля 2020 года верхнюю планку штрафов до 5 млн руб.

На сайте движения «За права человека» говорится, что анализ текста закона, ставший основой для обращения в адрес Владимира Путина, готовил эксперт Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский. Ранее в «Независимой газете» появилась информация, что заключение доктора юридических наук господина Шаблинского ляжет в основу «резко отрицательного заключения» СПЧ на закон для последующей передачи Владимиру Путину. Однако глава СПЧ Валерий Фадеев опроверг подготовку подобного отзыва. Господин Фадеев сказал, что «официально в совете ничего не обсуждалось», напомнив, что в СПЧ входят 50 членов и «кто-то лично мог подготовить» такой документ. «Фраза "в СПЧ подготовлен отзыв" некорректна»,— заверил Валерий Фадеев.

Александр Воронов