Госдепартамент США обеспокоен принятым в России законом о физлицах-иноагентах

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом о физлицах-иноагентах. Она призвала РФ выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений.

«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом законодательства об иностранных агентах, которое можно использовать для подавления голосов независимых людей»,— написала госпожа Ортагус в Twitter.

В ответ посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны.

Напомним, Совет федерации 25 ноября одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование. Госдума приняла этот закон 21 ноября. Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах».