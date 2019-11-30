На Украине рассказали о прогрессе в газовых переговорах

На переговорах по транзиту газа между Россией и Украиной были сделаны «шаги вперед», сказал министр энергетики Украины Алексей Оржель. Встреча состоялась 29 ноября в Вене. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

«По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать»,— сказал господин Оржель в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

Прогресс на переговорах отметил и министр энергетики России Александр Новак. По его словам, встреча прошла «конструктивно», но нужно еще решить технические вопросы.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

О требованиях «Газпрома» — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

Как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».