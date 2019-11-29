Новак назвал последние переговоры с Украиной по газу конструктивными

Газовые переговоры с Украиной на экспертном уровне, которые прошли сегодня, 29 ноября, в Вене, были конструктивными, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Подробности он не уточнил.

«Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать»,— сказал господин Новак в кулуарах саммита Форума стран—экспортеров газа (цитата по ТАСС).

Как сообщается на сайте «Газпрома», переговоры продолжатся на следующей неделе. На сегодняшней встрече эксперты обсуждали технические вопросы.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

О требованиях «Газпрома» — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

Как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».