Украинский транзит проводят через суд

Газовые консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о продолжении транзита газа, столь конструктивно стартовавшие в сентябре, теперь уже не способны избежать всех острых углов в двусторонних отношениях. На фоне отсутствия прогресса в разведении сил в Донбассе Россия вновь жестко поставила вопрос о необходимости урегулирования судебных споров «Газпрома» и «Нафтогаза». Это может затруднить дальнейшие переговоры, хотя Еврокомиссия и Украина смягчают свою позицию по важным аспектам транзитного соглашения. По мнению аналитиков, само по себе требование к Украине отказаться от $2,6 млрд, выигранных по решению Стокгольмского арбитража, выглядит нелепо.

Еврокомиссия осталась разочарована исходом консультаций в Брюсселе 28 октября между Россией и Украиной по продолжению транзита российского газа после 1 января 2020 года, когда истекает контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как следует из высказываний вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, сторонам не удалось продвинуться вперед: в частности, не была одобрена методика определения тарифа на транспортировку газа, опубликованная 25 октября украинским регулятором НКРЭКУ, а также не достигнута договоренность о подписании технического соглашения между операторами газотранспортных систем России («Газпром») и Украины.

Из слов Мароша Шевчовича следовало, что основным препятствием стала более жесткая позиция российской стороны по так называемой пакетной сделке.

Во-первых, Россия призывает Украину урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» по «нулевому варианту»; во-вторых, отменить штраф украинского антимонопольного комитета к «Газпрому» на $6 млрд, а в-третьих, вернуться к прямым закупкам газа в России, а не по реверсу из Европы. «Нужны обсуждения этих вопросов на высшем политическом уровне в Москве и Киеве»,— заявил господин Шевчович.

Как отметил по итогам переговоров глава украинской делегации, министр экономики Алексей Оржель, «вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей». Он подчеркнул, что «это не может быть простая отмена судов, арбитражей», однако добавил, что «в ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к определенным возможным решениям».

Центральным моментом судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» являются вердикты Стокгольмского арбитража по контрактам от 2009 года на поставку и транзит газа, по совокупности которых «Газпром» должен заплатить $2,6 млрд. «Газпром» сейчас оспаривает решения арбитража в апелляционном суде Швеции, решение ожидается в конце ноября. Если «Газпрому» удастся оспорить хотя бы одно из решений арбитража, то, вполне возможно, уже «Нафтогазу» придется платить российской компании. Однако, по оценке собеседников “Ъ”, шансы «Газпрома» добиться такого исхода невелики.

Отметим, что на прошлых консультациях, состоявшихся в конце сентября, позиция российской стороны была гораздо мягче: вопрос «пакетной сделки» поднимался, но не увязывался жестко с договоренностями по транзиту.

Собеседники “Ъ” в правительстве связывают изменение подхода с общими трендами в отношениях Москвы и Киева. Так, в последние недели разведение сил в Донбассе, которое считается необходимым условием для проведения следующей встречи в «нормандском формате», буксует.

Примечательно, что само обсуждение условий транзита российского газа через Украину — то есть основная цель консультаций — продвигается скорее в направлении большего учета интересов России. Для «Газпрома» с коммерческой точки зрения ключевыми условиями были размер тарифа (не выше, чем по «Северному потоку-2»), минимальный обязательный объем транзита (чем меньше, тем лучше, но не более 30 млрд кубометров в год), а также срок контракта (в идеале не более года). В опубликованной НКРЭКУ методике указано, что «установление тарифов на услуги транспортировки для точек входа и выхода из газотранспортной системы для межгосударственных соединений ниже уровня, отражающего экономические затраты, возможно лишь с целью приведения этих тарифов в конкурентный уровень с учетом тарифов альтернативных маршрутов транспортировки газа». Тем самым созданы условия для установления тарифов через Украину на уровне, сопоставимом с «Северным потоком-2».

Что касается объема транзита, то Еврокомиссия при поддержке Украины предлагала установить минимальный уровень в 60 млрд кубометров в год плюс еще 30 млрд кубометров в виде «гибкого объема». Марош Шевчович 28 октября допустил снижение этих показателей до 40–60 млрд кубометров и 20–30 млрд кубометров соответственно. Более того, он допустил, что «Газпром» поначалу может забронировать мощности украинской системы только с 1 января по 1 июля 2020 года, имея в виду, что затем будет заключен более долгосрочный контракт. Для «Газпрома» это принципиально, поскольку к лету, скорее всего, будет достроен «Северный поток-2» и потребности компании в украинской системе резко снизятся.

Учитывая, что коммерческие условия транзита обретают конкретику и выглядят все более приемлемыми для «Газпрома», блокирование переговоров через попытку обнулить предыдущие судебные решения выглядит слабой позицией, считает Мария Белова из Vygon Consulting. «Просьба к Украине отказаться от уже принятого в ее пользу решения суда — это признание того, что "Газпром" не способен добиться положительного вердикта в ходе апелляции»,— отмечает она.

Юрий Барсуков