Украина будет закачивать газ из России в хранилища при отсутствии нового контракта

Газ без документального оформления, который будет поступать на Украину с 1 января, будет закачиваться в подземные хранилища. Он будет проходить как «газ неопределенного собственника», заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Так он ответил в комментарии в Facebook на вопрос, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией. По словам господина Витренко, этот газ будет закачиваться в хранилища, пока будет проходить документальное оформление. Транзитный контракт истекает 1 января.

Ранее «Нафтогаз Украины» отклонил требования «Газпрома» урегулировать все судебные споры для заключения нового контракта на транзит. Вместе с тем «Нафтогаз» допустил возможность некоторых уступок — так, украинская компания в принципе готова заключить транзитный контракт на один год, как предлагает «Газпром» и что допускала ранее Еврокомиссия.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Нафтогаз" готов взять долг "Газпрома" газом».