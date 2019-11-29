Штраф не по расчету

Верховный суд (ВС) отменил штраф за среднюю скорость, рассчитанную между двумя камерами на участке 70 км. Водитель, проехав первый комплекс, мог свернуть на другую дорогу, остановится или двигаться дальше с большим превышением — нижестоящие суды эти обстоятельства не проверили, указал ВС. Госдума уже рассматривает законопроект, вообще отменяющий практику наказания за среднюю скорость: документ могут принять в первом чтении в декабре, но ГИБДД против такой инициативы.

Из постановления ВС следует, что житель Смоленской области Николай Баусов 17 августа 2018 года ехал на своем VW Tiguan по трассе М1. Между городами Сафоново и Вязьма скорость замерили между двумя камерами типа «Бумеранг»: система вычислила превышение на 25 км/ч (115 км/ч вместо положенных 90 км/ч). ГИБДД вынесла постановление, указав место совершения правонарушения участок дороги протяженностью более 70 км (226–227 км). Господин Баусов пожаловался за необоснованность решения сначала в Вяземский районный суд Смоленской области, затем в Смоленский областной суд, но отменить штраф не смог. В 2019 году водитель обратился в ВС.

Автомобиль мог двигаться по иному маршруту, отмечает судья ВС Владимир Меркулов в постановлении. «То есть, проехав первую камеру видеофиксации (без превышения скоростного режима), заявитель мог проследовать на иной участок дороги (объездная дорога, дублер) и выехать на автодорогу перед второй камерой видеофиксации, которую он проехал без превышения установленной скорости,— пишет судья.— Часть времени транспортное средство могло не двигаться (быть припарковано), а участок автодороги между установленными камерами преодолеть с большей скоростью, чем указано в постановлении». Все эти версии, говорит господин Меркулов, судебные инстанции не проверяли и оценивали. «Меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела не приняты,— приходит в выводу ВС.— Такое разрешение дела не отвечает установленным ст. 24.1 КоАП РФ задачам производства по делам об административных правонарушениях». Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения правонарушения «является недопустимым» с учетом того, что на него может распространяться юрисдикция разных судов, отметил Владимир Меркулов. Вынесенный в отношении Николая Баусова штраф отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Вяземский районный суд Смоленской области.

Изменение средней скорости всегда вызывало вопросы у юристов, пояснил “Ъ” адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Подобное решение ВС, конечно, знаменательное, но делать из него глобальные выводы я бы не стал,— говорит он.— Гарантий, что следующий аналогичный штраф ВС отменит, никто дать не может. Право у нас не прецедентное». Основная претензия, которая возникла у ВС в случае Николая Баусова — это расстояние между камерами — более 70 км, считает Сергей Радько: на этом участке с автомобилем могло случится что угодно. «А вот если, к примеру, замеряется скорость на МКАД между двумя съездами на участке 1–2 км, то здесь придраться и отменить штраф будет уже сложнее»,— отмечает он.

При измерении средней скорости может возникнуть ошибка другого характера, говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков: большую часть пути водитель едет с грубым нарушением скоростного режима, на последнем отрезке задерживается на АЗС попить кофе, и при вычислении средней скорости получается, что нарушения вообще не было. «Если ВС сделает обзор судебной практики, отталкиваясь от дела Николая Баусова, нижестоящим судам будет дан сигнал о правильном векторе движения по этой теме»,— считает депутат.

ВС не первый орган власти, усомнившийся в практике вынесение штрафов за среднюю скорость. Комитет Госдумы по госстроительству в начале ноября поддержал законопроект ЛДПР, исключающий практику вынесения таких постановлений. Штрафы в таких случаях выносятся на основе «догадок, домыслов и расчетов», в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость», считают авторы поправок. Против законопроекта выступили в ГИБДД и правительстве, тем не менее, его рассмотрение в первом чтении запланировано на 3 декабря. Замерять среднюю скорость и выносить штрафы недавно начали на дорогах Московской области. Глава регионального минтранса Алексей Гержик в интервью “Ъ FM” назвал систему «новой идеологией предотвращения ДТП» «Сегодня работает 18 рубежей, мы будем увеличивать их количество, которые обеспечивают контроль за средней скоростью,— заявил он.— Нововведенный контроль средней скорости нам сегодня помогает просто эту функцию осуществлять более полно».

Иван Буранов