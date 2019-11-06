Штрафы за среднюю скорость могут отменить Законопроект поддержал комитет по госстроительству, но правительство и ГИБДД против

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект по отмене штрафов за превышение средней скорости движения, рассчитанной по данным с нескольких камер по времени и координатам. Документ был разработан депутатами ЛДПР, на него готовился отрицательный отзыв комитета, но в последний момент «Единая Россия» поправки поддержала. В правительстве России и ГИБДД уже выступили против изменений в кодекс.

Согласно поправкам, внесенным в парламент фракцией ЛДПР (депутатами Ярославом Ниловым, Игорем Лебедевым и т. д.), фиксация скорости движения автомобиля на основании «расчета средней скорости движения транспортного средства» или «на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце участка» не сможет более применяться в качестве доказательства правонарушения. Статья 12.9 кодекса будет дополнена примечанием: оштрафовать водителя можно только за нарушение скоростного режима «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Первые системы, способные рассчитывать среднюю скорость движения автомобиля между двумя (или более) камерами, появились на российских дорогах еще в 2013 году. Первым производителем таких комплексов была казанская компания «Автодория». Впоследствии технологию освоили и другие компании. Фиксируются время и координаты проезда машины под одной камерой, затем под второй, затем на сервере вычисляется средняя скорость на участке, выносится штраф. Активнее всего данные системы применяются в Татарстане. В сентябре в Московской области на четырех федеральных трассах заработали новые комплексы, контролирующие среднюю скорость движения.

По данным ГИБДД на начало этого года, в России функционируют 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Более 11,2 тыс. камер выявляют превышение скорости, из них по среднему значению – 1 тыс.

Штрафы в таких случаях выносятся на основе «догадок, домыслов и расчетов», тем более что в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость», уверены в ЛДПР.

Депутаты также считают, что нельзя штрафовать водителей в случаях, когда, к примеру, система обнаруживает незаконное пересечение сплошной линии разметки в тоннеле, основываясь на том, что машина въехала под землю в одной полосе (есть фотография с камеры), а выехала в другой.

Против законопроекта выступило правительство, подготовив отрицательный отзыв (готовился в ГИБДД России). Чиновники обратили внимание на положение главы 10 ПДД, из которой следует, что водитель обязан соблюдать скоростные ограничения как в конкретный момент, так и «на протяжении всего периода вождения».

«Контроль средней скорости показал себя очень эффективным инструментом для снижения аварийности, причем не только в Татарстане, но и в других регионах,— пояснил “Ъ” начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов.— Не секрет, что некоторые водители, пользуясь разными интернет-сервисами, знают о расположении камер, притормаживают именно перед зоной контроля, а потом снова едут с превышением. Чтобы добиться движения без превышений на всем участке дороги используется контроль средней скорости. За счет подобных технологий нам удалось в регионе снизить число погибших в ДТП с 2013 года почти вдвое. Но государством поставлена задача к 2024 году добиться еще большего снижения аварийности. Без контроля средней скорости, боюсь, сделать это будет крайне сложно».

По данным “Ъ”, изначально комитет планировал рекомендовать поправки отклонить, но в последний момент было принято иное решение. «Моя позиция не менялась, я всегда и публично говорил, что это незаконно, поскольку у нас существует понятие “нарушение скоростного режима”, но нет понятия “средняя скорость”, что позволяет комплексам штамповать штрафы»,— пояснил “Ъ” первый зампред комитет по госстроительству Вячеслав Лысаков. Данную позицию поддержал и глава комитета Павел Крашенинников. По сведениям “Ъ”, в Госавтоинспекции решению депутатов крайне удивились.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что надо сохранить возможность вынесения штрафов за среднюю скорость, но применять эту технологию только на мостах и в тоннелях. «Все таки надо признать, что подобный контроль многих водителей дисциплинирует»,— говорит он.

Иван Буранов