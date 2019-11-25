«Мобильные камеры ставятся только в местах, где есть угроза»

Для кого штраф, а для кого — источник дохода: камеры фотовидеофиксации в Московской области устанавливаются и обслуживаются частными компаниями, которые получают от этого прибыль. Оправдала ли себя такая практика? Об этом в программе «Экономика дорожной безопасности» Марат Кашин побеседовал с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком.

— Что такое «письма счастья», наверное, знает каждый российский автомобилист. Кто-то получает одно-два письма в год, кому-то они приходят десятками в течение месяца. Но совсем избежать встречи с системами фото- и видеофиксации вряд ли кому-то удается, тем более, что камер на российских дорогах с каждым годом становится все больше. О том, как и где камеры появляются, как обслуживаются, почему водители не всегда согласны с теми штрафами, которые им выписывают на основании данных с этих камер, мы сегодня и поговорим. Московская область стала одним из первых регионов, где система фотовидеофиксации стала развиваться за счет привлечения внебюджетных средств, то есть создаются так называемые концессии, и фактически управление камерами передается в частные руки. Расскажите, почему четыре года назад было принято такое решение? Оправдала ли себя идея за эти годы?

— Первый вопрос все же должен быть: почему такая система нужна, почему возникла необходимость в Московской области в создании системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения? Не секрет, что дорожная сеть Московской области — одна из самых протяженных в стране, наиболее интенсивное движение, в том числе и транзитное — в Московской области. Это рождает проблему с трафиком, проблему с пробками, проблему с дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и создавалась такая система, изначально ее цель — предотвращать аварии и снижать смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Почему была выбрана форма концессии? На самом деле, при том, что эта система создавалась в рамках концессионного соглашения за счет средств инвестора, Московская область в создание этой системы не вкладывала бюджетных средств. Это тот принцип, когда мы создаем и пользуемся системой, которая работает ежедневно, без участия средств бюджета. Это не означает, что система работает бесконтрольно, что она отдана в частные руки. Главный принцип, заложенный в этой системе — места установки камер согласовываются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, Минтрансом Московской области. Концессионер просто в указанных местах устанавливает либо мобильные, либо стационарные комплексы, которые уже по итогам работы за последние два года показали свою высокую эффективность.

— Дальше они обслуживают эти камеры и следят за их состоянием?

— Да, конечно. Обслуживание камер, поддержание их в рабочем состоянии — это зона ответственности концессионера. Установлены достаточно жесткие рамки — должно функционировать не менее 95% комплексов на любую время и дату проверки.

— Все камеры в Московской области находятся в управлении концессионных компаний? Или только какая-то часть их?

— При том, что обслуживанием камер, обработкой первичных данных с камер фото- и видеофиксации занимается концессионер, все камеры находятся в собственности Московской области, а решение по назначению штрафа принимает в рамках концессионного соглашения на основании предоставленных материалов Государственная инспекция по безопасности дорожного движения.

— С точки зрения пользы и эффекта есть различия в зависимости от того, в чьем управлении камера —концессионной компании или государства?

— С точки зрения эффекта необходимо отметить, что по итогам работы всей системы фото- и видеофиксации мы видим существенной снижение количества ДТП в местах установки камер — порядка 60%, и очень серьезное снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Необходимо отметить, что Московская область по результатам анализа ситуации переместилась по показателям смертности от ДТП за четыре года — мы сейчас ждем итогов 2019 года, прогнозируем, что это будет где-то 30-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации. Это очень серьезное сокращение смертности — на 30% на сегодняшний момент. И один из факторов, который обеспечил достижение такого показателя — именно работа комплексов фото- и видеофиксации. Сегодня на дорогах Московской области работает 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов.

— Я знаю, что комплексы становятся все «умнее», фиксируют все больше видов нарушений. Какие сейчас виды нарушений фиксируют чаще всего, кроме, естественно, превышения скорости, которая наверняка в лидерах?

— Основной вид нарушений, порядка 80% — превышение скоростного режима. Все камеры фиксируют нарушения по этому показателю. 94 комплекса фиксируют нарушение «проезд по обочине», порядка 100 комплексов — проезд на красный свет, 28 — проезд по выделенной полосе. Также у нас есть новшество --18 рубежей фиксируют нарушения по средней скорости движения.

— Бывают ли какие-то случаи нарушений в действиях концессионера, какие-то случаи злоупотреблений? Если да, то какие? И как компании наказываются, если они что-то натворили?

— У концессионера в рамках концессионного соглашения два серьезных фактора, по которому можно ему предъявлять претензии. Во-первых, на начальном этапе при установке камер мы фиксировали время установки, поскольку оно было ограничено концессионным соглашением — были четко установлены временные сроки по установке комплексов фото- и видеофиксации. Не всегда концессионер укладывался в установленные концессионным соглашением сроки, поэтому, естественно, ему в соответствии с заключенным соглашением выписывали штрафы. Также у концессионера очень жесткое ограничение по работоспособности, как я уже говорил — в любой момент времени должно быть работоспособно не менее 95% комплексов. И то, что сегодня Московская область лидирующими темпами снижает смертность при дорожно-транспортных происшествиях, снижает очаги аварийности — это самый главный результат, который нас интересует.

— Очень много споров по поводу камер, которые фиксируют среднюю скорость. В Москве их мало, практически нет, а в Подмосковье они существуют — одна камера в начале участка, другая — в конце, и если она фиксирует превышение, то водителю приходит штраф. Некоторое время этих камер не было в Московской области, сейчас они снова появляются. Какие к ним претензии? Согласны ли вы с этими претензиями?

— Новая идеология предотвращения дорожно-транспортных происшествий — фиксация средней скорости — показывает свою эффективность. Сегодня работает 18 рубежей, мы будем увеличивать количество рубежей, которые обеспечивают контроль за средней скоростью. В отличие от Москвы, наша дорожная сеть, только региональная, составляет больше 14 тыс. км, муниципальная дорожная сеть — 24 тыс. км. За такой протяженной сетью, понятно, нужно следить, предотвращать ДТП. И нововведенный контроль средней скорости нам сегодня помогает просто эту функцию осуществлять более полно.

— Для тех, кто не сталкивался еще с такими камерами, поясните — какой длины этот участок, где фиксируется средняя скорость?

— Они могут быть совершенно разной длины — в данном случае не имеет значения расстояние между комплексами. Поэтому мы для того, чтобы запустить эти участки, используем уже существующие комплексы фото- и видеофиксации, которые могут проводить сравнение и вычислять среднюю скорость автомобиля, который движется по этому участку дороги.

— Для чего нужны все-таки именно такие комплексы, почему недостаточно привычных камер, которые фиксируют превышение скорости на каком-то определенном участке?

— Когда камера фиксирует скорость на определенном рубеже, естественно, возникает привыкание у водителя, понимание этой ситуации, и пройдя соответствующее месторасположение, он начинает увеличивать скорость. И вот для того, чтобы сохранить скоростной режим, который должен выдерживаться на всем участке дороги, фиксируется средняя скорость на участке, и, если она превышена в соответствии с законодательством более чем на 20 км, выписывается штраф. Таким образом, мы пытаемся контролировать и сдерживать превышение скоростного режима на всей протяженности дороги.

— Были недавно рекомендации от Минтранса предупреждать водителей о временных камерах — так называемых треногах: если они где-то появляются, то за несколько сотен метров должны быть щиты с указанием, что впереди камеры. Будет ли Московская область следовать этим рекомендациям?

— С самого начала установки комплексов фото- и видеофиксации мы заняли позицию открытости в данном вопросе. И другой позиции у нас быть не может. У нас всегда публикуются на сайте министерства места установки комплексов фото- и видеофиксации и стационарных, и передвижных. Более того, на участках дорог, где мы планируем использовать мобильные комплексы, передвижные комплексы, мы вывешиваем соответствующие знаки, предупреждая водителей, что комплексы будут работать. Это хорошая предупредительная мера. На самом деле такой знак действует не хуже, чем комплекс фото- и видеофиксации. И задача у нас — предупреждать, а не наказывать. Поэтому, если увидят такой знак и сбросят скорость, наверное, мы уже достигли части решения той задачи, которую мы перед собой ставим — а именно безопасность дорожного движения.

— То есть вы можете утверждать, что в Московской области нет ни одной камеры, информации о которой не было бы на вашем сайте или на карте?

— Да, более того, мы эту информацию постоянно поддерживаем в режиме реального времени для того, чтобы можно было ознакомиться с ней. На дорогах, повторюсь, выставляем знаки и будем это делать всегда, потому что у нас нет задачи наказать водителя, у нас есть задача, чтобы на любой дороге движение было безопасным.

— Насколько популярным остается это явление — камеры на треногах? Их ведь даже запрещали устанавливать? По крайней мере, их очень критиковали сами водители. Много ли их сейчас? Кто принимает решение, где и когда их ставить?

— Из общего количества — 1437 комплексов — у нас всего 200 передвижных, которые мы размещаем, естественно, по соответствующей дислокации, согласованной ГИБДД, ни в коем случае это не является самодеятельностью концессионеров — только там, где реально сегодня существует угроза.

— Задам еще один вопрос, который часто волнует автомобилистов: как объяснить ситуацию, что нередко, иногда по непонятным причинам, появляются новые знаки ограничения скорости. Я понимаю, что это имеет опосредованное отношение к камерам и даже к нашему разговору, но, тем не менее — где можно было 90, вдруг появляется знак 70, хотя дорога та же, никакого ремонта нет. Для водителей это полная неожиданность, а приходит штраф. Кто и почему выставляет эти знаки?

— На самом деле никто не регулирует камеры под знаки. В основном знаки ставятся на тех участках автомобильных дорог, которые находятся в ремонте, в капитальном ремонте, в реконструкции, для снижения скоростного режима. Если такие случаи будут специально делаться, то мы с ними готовы отдельно разбираться.

— То есть вы готовы принимать претензии по каждому конкретному случаю и разбираться с ними?

— В области делается очень большая работа, которую отмечают и в федеральном Министерстве транспорта, и в субъектах, которые приезжают к нам часто в гости для того, чтобы перенять опыт. Каждое ДТП, которое происходит в области, разбирается в течение недели, принимаются меры для того, чтобы в скорейшем времени провести все мероприятия для предотвращения последующего ДТП на этом участке. У нас работают специальные мобильные бригады ГБУ «Мосавтодор», которые после разбора причин ДТП в течение недели выполняют весь комплекс мероприятий на аварийном участке дороги для того, чтобы там больше ДТП не происходило: запираются барьерные ограждения, натягиваются тросовые ограждения, устанавливаются необходимые знаки, дорожные неровности — все для того, чтобы на данном участке повторения ДТП больше не было.

— Кто и как принимает решение, где нужно устанавливать камеру? Есть ли в принципе какой-то предельное число камер, которое будет достаточным для контроля над всеми дорогами в Подмосковье?

— Мы считаем, что на сегодняшний момент еще не достигли того значения комплексов фото- и видеофиксации, которое необходимо для обеспечения полного контроля и безопасности. Мы будем продолжать их устанавливать. Эта программа у нас развивается, меняются приоритеты при развитии системы безопасности дорожного движения. И камеры фото- и видеофиксации — это не единственный элемент, который обеспечивает безопасность. Мы очень четко стараемся отслеживать очаги аварийности на территории Московской области. Они имеют особенность меняться. Вот в этом году мы увидели всплеск в городах. И нам пришлось дополнительно принимать меры — устанавливать искусственные дорожные неровности, планировать новые участки тросового ограждения для того, чтобы сбить эту волну. Также очень хороший эффект дает установка линии наружного освещения на участках автомобильных дорог. Мы стараемся ежегодно выполнять строительство новых линий не меньше 300 км. Нам это последние годы удается. Большая программа по строительству тротуаров — в этом году мы выполнили порядка 250 км, это тоже очень действенная мера, она снижает аварийность, смертность на дорогах. Все это в комплексе обеспечивает то, что на сегодняшний момент наши дороги становятся более безопасны и для водителей, и для пешеходов.

— Именно комплексная работа, и нет смысла выделять эффективность, например, одной конкретной меры, или только дополнительного освещения?

— Конечно, все складывается в одну копилку, в один результат, чтобы дороги Московской области стали безопасны.

— Я хотел у вас спросить про случаи вандализма и привести в качестве примера какие-то истории многолетней давности, но буквально недавно в Раменском неизвестные сожгли автостоянку, где стояли комплексы фото- и видеофиксации, как я понимаю, на базе автомобиля Ford Transit, то есть это микроавтобусы, оборудованные техникой, 13 комплексов были сожжены. Есть ли какие-то предположения, догадки, кто и зачем? Много ли случаев вандализма происходит такого рода в Московской области?

— До окончания официального расследования я не смогу точно дать определение случившемуся. Хочу сказать, что таких прецедентов у нас ранее не было. Безусловно, там соответствующие компетентные органы разберутся с причинами того, что произошло. Но хочу только сказать, что все камеры фото- и видеофиксации — это собственность Московской области, отданная в пользование концессионеров. Комплексы, которые были установлены на этих автомобилях, застрахованы, то есть бюджет Московской области не понесет ущерба после выплаты страховки, и мы эти комплексы, безусловно, восстановим. И дальше будем продолжать работать.

— Очень интересная тема, которая сейчас активно обсуждается — ограничение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч, может быть, до 40 км/ч. С другой стороны говорят, что необходимо уменьшить скорость, за которую штрафуют. Сейчас у водителей в голове есть готовый алгоритм: разрешенная скорость + 20 км. Скоро, возможно, этот размер уменьшат до 10 км/ч. Как в Московской области все эти темы принимают, как обсуждают?

— Я напомню, что ограничение скорости в населенных пунктах существовало всегда. И все мы помним знаки 40, которые стояли там, где правилами требовалось снижение именно до этого уровня. Несколько лет назад мы ограничили скорость во многих населенных пунктах 50 км/ч. И хочу сказать, что это дало существенный результат — мы увидели и снижение ДТП, и снижение смертности. Особенно это дает эффект осенью, зимой, ранней весной, когда реальное снижение скорости позволяет водителю сориентироваться на дороге. Также есть случаи, когда мы снимаем ограничения по скорости, такие факты тоже есть.

— То есть было 50, например, а стало 60 снова?

— Да, и это тоже нормально. После принятия соответствующего комплекса мер по безопасности можно и снять ограничение по скорости, если мы видим, что это не несет угрозы водителям автомобилей, пассажирам и пешеходам.

— По поводу штрафов за небольшое превышение — может быть, все-таки понижать разрешенную скорость, чем менять алгоритм в голове водителей, которые к ним привыкли уже?

— На сегодняшний момент решение менять законодательство не принято, поэтому будем жить с теми законами, которые сегодня есть. Дальше жизнь будет показывать. Почему? Когда водитель возмущается ограничением скоростного режима – это одна история, а когда смотришь статистику по смертности и аварийности и в Московской области, и в других субъектах Российской Федерации, ставишь себя на место тех людей, которые потеряли родных и близких — это смотрится с другой стороны. Поэтому в данном случае иногда лучше принять все необходимые меры, чтобы сохранить человеческие жизни.