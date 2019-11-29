«Аэрофлот» предложил создать компанию для защиты аэропортов от птиц

В России нужно создать компанию, которая будет предоставлять аэропортам ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты, считают в «Аэрофлоте». Попадание птиц в двигатели самолета неоднократно приводило к ЧП. Одним из последних стал инцидент с Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в кукурузном поле в августе.

Улучшить орнитологическую защиту аэропортов в России предложил главный специалист департамента управления безопасностью полетов «Аэрофлота» Игорь Нельга по итогам конференции по безопасности полетов воздушных судов. Соответствующее предложение приводится в его докладе (.pdf), опубликованном на сайте Росавиации. По мнению господина Нельги, специальную компанию можно создать при поддержке Минтранса или Росавиации, а предоставлять ее услуги можно в наиболее «проблемные сезоны».

Как уточняет представитель «Аэрофлота», орнитологи работают на аэродромах Московского региона в основном в весенне-летний период, с мая по сентябрь. Использование ловчих животных аэропортами требует «дополнительных затрат и подготовки специалистов», отметил Игорь Нельга. «Использование ловчих птиц, собак на аэродромах РФ не распространено и является редким исключением (Пулково, Внуково и др.). <…> А/п Шереметьево, являющийся лидирующим аэропортом РФ, также не применяет метод отпугивания с использованием тренированных животных»,— говорится в докладе.

Эксперт «Аэрофлота» также пишет, что существующие в России нормативные документы по орнитологическому обеспечению безопасности полетов нужно привести в соответствие с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и «современными требованиями». «Аэропортам РФ предлагается разрабатывать комплексную программу взамен плана регулирования живой природы в аэропорту, при этом следует включать все аспекты: подготовку специалистов, участие в конференциях, а также проведение претензий авиакомпаний по столкновению ВС (воздушного судна) с птицами»,— призвал господин Нельга.

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Напомним, 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский Airbus А321, выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку. На борту находились 233 человека. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), у самолета отказали двигатели из-за попадания в них птиц. По одной из версий, птицы могли прилететь с одной из неразрешенных свалок, находящихся поблизости аэропорта. По факту аварии возбудили дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробнее о действиях экипажа читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».