Российские моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернутся на родину
Власти Индии начали репатриировать членов экипажа арестованного танкера Unity. Первые семь моряков уже доставлены в штат Одиша, где ожидают вылета на родину, сообщила пресс-служба российского генконсульства в Калькутте. Экипаж судна насчитывает 23 человека, среди которых 21 россиянин.
Первая группа моряков должна вылететь 31 октября. «По информации администрации порта Парадип, репатриация оставшихся членов экипажа запланирована после подбора новой команды судна, в первой половине ноября»,— сообщили в диппредставительстве (цитата по «РИА Новости»).
Танкер Unity с российской нефтью, шедший под флагом Камеруна, прибыл в индийский порт Парадип 9 мая. После завершения грузовых операций местный суд арестовал судно из-за финансовых претензий к судовладельцу: компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое якобы получила только часть денег. За поставки с учетом всех процентов и расходов компания потребовала $423,8 тыс.
Вскоре компания отозвала иск, а суд снял ордер на арест. Однако уже через несколько дней применил ограничительные меры снова — претензии к судовладельцу появились сразу у нескольких обслуживающих компаний. Эти споры до сих пор не урегулированы