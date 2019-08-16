Свалки остаются под подозрением

Несанкционированные свалки вблизи аэропорта Жуковский уберут в 2020 году, на работы по их ликвидации будет направлено около 100 млн руб. Об этом в пятницу по итогам рейда сообщил глава подмосковного минэкологии Дмитрий Куракин. Впрочем, однозначно сказать, привлек ли птиц именно мусор, можно будет только после дополнительных проверок. По словам главы округа Жуковский, местность вблизи аэропорта «исторически привлекала чаек». Эксперты говорят, что проблема свалок вблизи аэропортов распространена, а также отмечают слабое орнитологическое обеспечение аэропортов.

От 90 млн до 110 млн руб. будет направлено на ликвидацию несанкционированных навалов мусора рядом с аэропортом Жуковский. Работы планируют завершить в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин по итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО:

«Никакого нового завоза мусора туда не производится, а старый постепенно убирается. Задача в том, чтобы увеличить темпы этой работы, чтобы ускорить эту работу, изыскать дополнительные ресурсы. Сделать так, чтобы эта работа была завершена в самой ближайшей перспективе».

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать. После этого инцидента развернулась дискуссия о том, могли ли стаю птиц привлечь мусорные свалки, которые находятся вблизи аэропорта. В Росприроднадзоре “Ъ” подтвердили, что примерно в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский находится мусороперегрузочная станция ООО «Экосервис», а также несанкционированная свалка отходов. Как ранее сообщал “Ъ”, жалобы на свалку вблизи озера Глушица поступали в Росприроднадзор с мая 2017 года. По итогам проверки виновной была признана компания ООО «Вымпел К».

«Сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-то орнитологической аномалии. На Глушице мы не видели птиц, кроме последнего участка, где были несколько уток,— сообщил господин Куракин.— Что касается пункта, на котором осуществляется перевалка отходов, то там птицы были, но я не могу сказать, что это количество аномально и что оно способно в масштабе всей этой территории каким-то образом существенно повлиять». Впрочем, он добавил, что «снять подозрения с последнего объекта» пока что нельзя, поэтому проверки будут продолжены.

В свою очередь, глава административного округа Жуковский Юрий Прохоров заявил, что территория озера Глушица и пойма Москвы-реки — это историческое место гнездовья чаек.

По словам господина Прохорова, эти районы завалены именно строительным мусором, который никак не может повлиять на появление новых птиц возле взлетно-посадочной полосы.

Местность возле озера, добавил глава административного округа Жуковский, была очищена от органических отходов, которые могут привлекать птиц. «Надо признать, что там были не только строительные, но и бытовые отходы,— рассказал председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов, который также принимал участие в рейде.— Сейчас туда мусор не завозится, но есть еще один объект рядом — площадка открытого накопления отходов, где производится временное складирование мусора. Я видел там скопление тех самых чаек». При этом, по мнению эксперта, однозначно говорить, что основной причиной наличия стаи чаек на взлетной полосе стала свалка, нельзя, необходимо оценивать еще эффективность работы служб аэропорта.

Впрочем, замгендиректора управляющей компании аэропорта Жуковский Евгений Солодилин сообщил журналистам, что за месяц до аварийной посадки А321 «Уральских авиалиний» Летно-исследовательский институт имени Громова обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. «Мы знаем, что проводились проверки и неоднократно проводились различные мероприятия и проводятся. Нам это известно, и обращение было, не одно и не два, и реакция всегда была»,— приводит «Интерфакс» слова господина Солодинина.

«Птицы хаотическим образом не летают, и просто так в аэропорт они не прилетят — их должна привлечь кормовая база,— считает глава партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин.— Плюс в аэропорту есть шумовое загрязнение, которое птиц, естественно, не привлекает». Он также отметил, что в этом районе есть и другие места, куда люди просто сваливают свой мусор, что «несомненно привлекает птиц». По мнению господина Закондырина, свалки вблизи аэропортов — распространенная проблема: «Например, перед прошлогодним Чемпионатом мира по футболу в Шереметьево должна была появиться новая взлетно-посадочная полоса. Однако там недалеко была свалка, которая к тому же периодически горела. Чтобы ее закрыть, потребовалось привлечь администрацию президента и ФСО».

В аэропортах по всей России никогда не было и нет до сих пор собственных орнитологических служб, рассказал “Ъ” руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. «В зависимости от размера аэропорта за это отвечают от одного до нескольких отдельных специалистов,— объясняет он.— Отдельная служба решила бы эту проблему и дала бы больше полномочий таким сотрудникам». По его словам, когда птицы обнаружены, диспетчер движения или сменный специалист выезжает на взлетно-посадочную полосу для отпугивания специальным оборудованием: «Безусловно, этот выезд необходимо согласовать, потому что просто так нельзя находиться на полосах. Поэтому в том числе этот процесс достаточно сложный».

Валентина Путреша, Анна Васильева