Топливная розница глохнет
Впервые с 2022 года число ликвидаций независимых АЗС превысило число регистраций
Количество ликвидаций компаний в топливной рознице за девять месяцев 2026 года увеличилось на 16,7% год к году, до 935, и достигло максимума с 2022 года. Причиной, считают аналитики, стали перебои с поставками топлива, скачки оптовых цен на бензин и дизтопливо, а также значительный рост издержек. Независимые АЗС в таких условиях теряют маржинальность и вынуждены закрывать бизнес или повышать розничные цены для компенсации убытков.
Количество ликвидаций компаний и предпринимателей в сфере розничной продажи топлива по итогам девяти месяцев 2026 года выросло на 16,7% год к году, до 935 единиц, подсчитал “Ъ” на основе данных сервиса «Контур.Фокус». Это максимальный показатель с 2022 года. Количество регистраций сократилось на 28,4%, до 668 единиц — минимума за тот же период. В этом году впервые с 2022 года число ликвидаций превысило число регистраций.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что по количеству заправок независимые АЗС занимают около 60% рынка, а по объемам реализации — 30–40%.
По данным «Контур.Фокус», на 1 октября в России действовало 10,72 тыс. компаний и предпринимателей, работающих в сегменте розничной торговли топливом. Год к году их количество снизилось на 2,9%. Это примерно соответствует уровню октября 2022 года, но меньше, чем в аналогичные месяцы 2023–2025 годов.
В 2023 году в первые девять месяцев регистраций было на 26,7% больше, чем ликвидаций, а в 2024 году разрыв сократился до 7,2%. За январь—сентябрь 2025 года количество новых игроков увеличилось на 21% год к году, до 933, а количество ликвидаций — на 11,4%, до 801. В 2026 году в тот же период на каждые десять новых участников приходится примерно 14 выбывших.
Источник “Ъ” в отрасли связывает происходящее на рынке с особенностями российского бизнеса.
По его словам, отдельные небольшие НПЗ могут годами работать в убыток, при этом связанные с ними юрлица закупают продукцию, накапливают долги по кредитам и налогам, а затем проходят процедуру банкротства. Такая практика, продолжает он, характерна и для розничного рынка. Ликвидация компаний в том числе может быть связана с накопленными долгами, убытками и налоговыми проблемами, поясняет собеседник “Ъ”.
Сжатие топливной розницы — ожидаемое последствие летнего скачка оптовых цен и снижения нормативов биржевых продаж для нефтекомпаний с 15% до 10%, считает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, это привело к уменьшению маржинальности АЗС и ограничило доступ независимых операторов к топливу по приемлемым ценам. В результате независимым участникам рынка становится сложнее поддерживать рентабельность бизнеса.
Внеплановые ремонты НПЗ нарушили стабильность поставок топлива независимым АЗС, при этом операторы продолжали нести постоянные расходы, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его оценке, в третьем квартале в условиях относительной стабилизации рынка количество уходящих с него компаний может сократиться. Однако заметного роста числа новых участников он не ожидает.
По словам вице-президента РТС Юрия Бойко, в последние полгода часть независимых АЗС была закрыта, а на работающих точках топливо зачастую продавалось на 10–40 руб. за литр дороже, чем на заправках ВИНК. Снижения розничных цен он ожидает после восстановления мощностей НПЗ и нормализации биржевых торгов. При этом рост тарифов естественных монополий, налоговой нагрузки и расходов на персонал продолжит увеличивать издержки независимых операторов, добавляет господин Бойко.
По оценке источника “Ъ”, в августе — начале сентября в Московском регионе розничная цена безубыточной продажи АИ-92 для независимых АЗС составляла около 120 руб. за литр.
При этом оптовый ценник у ВИНК составлял 80–85 тыс. руб. за тонну (60–63 руб. за литр), но, по словам собеседника “Ъ”, он не отражал реальных условий закупки независимыми операторами.
Для разворота тренда нужен устойчивый рост выпуска нефтепродуктов на НПЗ, а также повышение нормативов биржевых продаж — это позволит насытить независимую цепочку поставок топлива, включая трейдеров и АЗС, считает Сергей Терешкин. По его оценке, налоговые послабления, в том числе по НДС, будут иметь меньшее значение для экономики отрасли, чем цены и физическая доступность топлива.
В 2027 году положение независимых АЗС будет зависеть от доступности свободных объемов топлива и цен на них, соглашается Сергей Фролов. При сохранении значительного разрыва в ценах между сетями ВИНК и независимыми операторами частный бизнес продолжит нести убытки. Восстановление баланса спроса и предложения позволит увеличить количество новых участников рынка, добавляет он.