Топливная розница глохнет

В 2023 году в первые девять месяцев регистраций было на 26,7% больше, чем ликвидаций, а в 2024 году разрыв сократился до 7,2%. За январь—сентябрь 2025 года количество новых игроков увеличилось на 21% год к году, до 933, а количество ликвидаций — на 11,4%, до 801. В 2026 году в тот же период на каждые десять новых участников приходится примерно 14 выбывших.