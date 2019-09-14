ТАСС: промежуточный отчет МАК подтвердил версию о попадании птиц в двигатели севшего в кукурузном поле A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в кукурузном поле, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По информации источника, промежуточный доклад подтверждает первоначальную версию аварии — отказ двигателей из-за попадания в них птиц.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия —попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги»,— сказал источник агентству. По его словам, доклад будет опубликован в ближайшие дни.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Промежуточный доклад будет направлен в Минтранс, Росавиацию, авиакомпанию «Уральские авиалинии», а также представителям ирландской компании-владельца воздушного судна Royal Flight Limited и французскому бюро расследования (BEA) — государству разработчика самолета и двигателей.

Напомним, 15 августа недалеко от аэропорта Жуковский Airbus А321, выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку. На борту находились 233 человека. После аварии высказывались предположения о попадании стаи чаек в двигатели самолета, что привело к их отказу. По одной из версий, птицы могли прилететь с одной из неразрешенных свалок, находящихся поблизости аэропорта. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробнее о действиях экипажа читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».