Путин вручил награды посадившим самолет в кукурузном поле пилотам

Президент России Владимир Путин вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, спорта, медицины и производства. Церемония проходила 21 ноября в Екатерининском зале Кремля.
Первыми наградили пилотов самолета «Уральских авиалинии» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые смогли успешно посадить самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье. Пилоты получили звезду Героев России. «Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней»,— отметил Владимир Путин.
Композитор Александра Пахмутова получила высшую награду в России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. «Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха, песни, ставшие достоянием Отечества. Написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым, они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь»,— сказал президент на церемонии вручения.
Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени были награждены:
Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени получили:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени были награждены:
Звание Героя Труда присвоили почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедали Магомедову и члену Совета федерации Николаю Рыжкову.
Вдова писателя Александра Солженицына Наталья получила от Владимира Путина орден Святой Великомученицы Екатерины. Орден Александра Невского вручили актрисе Александре Захаровой (дочь режиссера Марка Захарова), первому исполнительному вице-президенту ЛУКОЙЛа Равилю Маганову, президенту ОСК Алексею Рахманову и президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю.
Орденом Дружбы Владимир Путин наградил гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина и директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Ивана Стилиди.
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