Нефть на распутье

Цены на нефть к концу октября достигли пиков за последние полгода на фоне усиления рисков дефицита сырья на мировом рынке. Фьючерсы на марку Brent на бирже ICE 23 октября превысили $117 за баррель. Это более чем на 18% выше начала месяца и в 1,8 раза — начала года, когда еще не был перекрыт для судоходства Ормузский пролив. Через него до начала боевых действий проходило более 25% мирового экспорта углеводородов по морю. В течение этого года стоимость ближайших фьючерсов по итогам торговой сессии была выше только 31 марта ($118,35 за баррель) и 29 апреля ($118,13 за баррель). В последнюю неделю месяца произошла небольшая коррекция, но котировки Brent остались на уровнях свыше $113 за баррель.