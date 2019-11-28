Нет, ребята-демократы, только Трамп

Американские демократы объявили о следующем этапе по делу об импичменте президента Дональда Трампа — уже 4 декабря в судебном комитете Палаты представителей США соберутся эксперты-юристы, чтобы обсудить технические детали процедуры. Если все пойдет по плану, то конгрессмены уже до конца года могут направить вопрос о признании президента виновным на рассмотрение Сената. Их огорчает лишь то, что, несмотря на громкие признания, сделанные во время публичных слушаний, социологи не фиксируют рост числа сторонников импичмента среди американцев.

«Процедура импичмента вступает в новую фазу»,— заявил председатель судебного комитета Палаты представителей демократ Джеррольд Надлер, принимающий эстафету «главного по импичменту». По его словам, перед ним и его коллегами стоит задача изучить юридические инструменты, необходимые для проработки обвинений в ненадлежащем поведении, прозвучавших в адрес президента Трампа. Приглашенные эксперты помогут конгрессменам сформулировать, как определить «поведение, из-за которого может быть объявлен импичмент» и как необходимо действовать дальше с точки зрения закона.

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Господин Надлер не пояснил, какие действия он планирует предпринять в дальнейшем, однако, по данным американских СМИ, демократы планируют провести как минимум еще одно слушание в декабре, а затем до конца года сформулировать конкретные обвинения, которые войдут в представление к импичменту — документ, который будет выдвинут на голосование в Палате представителей. Учитывая, что для принятия положительного решения по этому вопросу необходимо лишь 50% голосов, а демократы в нижней палате Конгресса занимают больше половины кресел, сомневаться в успешном исходе голосования не приходится.

Для демократов крайне важно завершить процесс как можно быстрее: даже в случае голосования по импичменту в конце года Сенат соберется для вынесения решения в январе, а там уже начнутся внутрипартийные голосования демократов, которым предстоит выбрать своего кандидата на президентские выборы 2020 года. Это значит, что участвующие в гонке сенаторы, в том числе фавориты Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, вынуждены будут проводить это время в Вашингтоне, в то время как другие кандидаты, например нынешний лидер гонки Джо Байден, смогут агитировать на местах.

На предстоящих слушаниях у главы Белого дома будет возможность защищаться. «У президента есть выбор: послать своего представителя на слушания или перестать жаловаться на процедуру. Я надеюсь, он решит участвовать в процедуре напрямую или через представителя, как это в прошлом уже делали другие президенты»,— заявил Джеррольд Надлер.

Что касается конкретных обвинений, которые могут быть выдвинуты в представлении к импичменту, ожидается, что среди них будет «злоупотребление властью».

Напомним, демократы считают, что президент задержал поставку Украине военной помощи в размере почти $400 млн, потребовав от Киева сначала инициировать расследование в отношении украинской компании Burisma (см. “Ъ” от 21 ноября). В ней работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, основного конкурента господина Трампа на президентских выборах.

Вторым обвинением может стать «воспрепятствование деятельности Конгресса» из-за распоряжения Дональда Трампа всем своим подчиненным не сотрудничать с демократами по вопросу импичмента, который он назвал «конституционно недопустимым», и отказаться от дачи показаний.

Обсуждаются также другие возможные обвинения — например, в использовании президентом служебного положения для личного обогащения или для противодействия работе спецкомиссии прокурора Роберта Мюллера, которая изучала возможный сговор администрации Дональда Трампа с Россией и не нашла убедительных доказательств. Есть и компромиссный вариант: для простоты восприятия публикой вынести в представление исключительно «украинский скандал», а все другие предосудительные, с точки зрения демократов, поступки господина Трампа сформулировать в отдельном документе.

У демократов действительно есть причины обращать особое внимание на точку зрения общественности.

Опрос, проведенный изданием Politico и компанией Morning Consult 26 ноября, показал, что 48% граждан США процедуру поддерживают, 43% — выступают против. За неделю до этого соотношение было практически таким же: 48% поддерживали, 45% не поддерживали.

Если сравнивать категории американцев, которые «однозначно поддерживают» или «однозначно не поддерживают», то результаты окажутся практически идентичными в обоих опросах. То есть, несмотря на ряд шокирующих с точки зрения демократов признаний, полученных во время публичных слушаний в комитете по разведке, простые американцы своего мнения о процедуре импичмента и ее целесообразности практически не изменили.

Интересно, что при этом резко выросло число американцев без конкретных идеологических предпочтений, которые выступают против импичмента,— с 37% до 47%. Большинство опрошенных — 46% против 42% — не одобряют то, как именно демократы ведут процедуру.

«Наше положение таково: нам надо защищать конституцию, нашу демократию и наши выборы, и делать это надо вне зависимости от внешних обстоятельств. Нам надо по возможности вести общество за собой — именно вести, а не склонять на свою сторону — и вести разъяснительную работу»,— прокомментировала это исследование член судебного комитета Палаты представителей демократ Прамила Джайапал.

Как сообщают источники Politico, президент Трамп и его союзники довольны ходом процедуры, и глава Белого дома не собирается посылать на заседание судебного комитета своих представителей. Это значит, что отстаивать его точку зрения предстоит республиканцам, входящим в комитет. Учитывая, что партия сплотилась вокруг Дональда Трампа (см. “Ъ” от 25 ноября) и республиканцам из комитета по разведке своими выступлениями удалось удержать общественное мнение от разворота против президента, это может оказаться выигрышной стратегией.

Алексей Наумов